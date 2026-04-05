Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc Tết cổ truyền lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an Lào

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng Công an Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thượng tướng Văn-thong Kong-mạ-ni cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Lào.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Nghệ An luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Lào, đặc biệt, việc thiết lập một đường biên giới hòa bình, ổn định thông qua sự tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã có quan hệ hữu nghị với 8 địa phương của Lào, đặc biệt là 3 tỉnh có chung đường biên giới. Công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên luôn được duy trì chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên phát triển kinh tế.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chúc Tết cổ truyền Bộ trưởng Bộ công an Lào

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề xuất đẩy mạnh hợp tác an ninh biên giới và nâng cấp các cửa khẩu, đặt trọng tâm vào việc triển khai Dự án Đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, nhằm xây dựng một nền tảng hợp tác bền vững, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung của 2 quốc gia.

Thượng tướng Văn-thong Kong-mạ-ni - Bộ trưởng Bộ Công an Lào bày tỏ niềm vui mừng khi đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An trong những ngày đầu năm mới Bunpimay.

Bộ trưởng Bộ Công an Lào khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ các kiến nghị của tỉnh để hiện thực hóa các dự án hạ tầng giao thông và cửa khẩu trọng điểm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lào.

Trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác chiến lược, bao gồm việc nâng cấp các cửa khẩu biên giới và triển khai tuyến cao tốc nối liền Viêng Chăn - Hà Nội nhằm tăng cường kết nối giao thương bền vững.

Ông Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lào nhấn mạnh việc thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược giữa các địa phương của Việt Nam và Lào trên nhiều phương diện cốt yếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lào đề nghị, hai bên tiếp tục hiện thực hóa các cam kết thông qua các dự án cụ thể, đặc biệt là nỗ lực nâng cấp hạ tầng biên giới và giải quyết bài toán cung ứng nhiên liệu để thúc đẩy kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm quản lý, củng cố niềm tin chính trị và xây dựng một tầm nhìn phát triển chung bền vững cho khu vực.

Tác giả: T. Thành (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn