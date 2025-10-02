U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc trước thềm VCK U23 châu Á 2026

Theo thông tin từ VFF, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tứ hùng diễn ra ở Trung Quốc trong tháng 11/2025 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

Giải đấu này sẽ có sự tham dự của đội chủ nhà U23 Trung Quốc cùng 2 đội U23 mạnh khác của châu lục, hứa hẹn sẽ là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục rèn luyện chiến thuật, hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm trước thềm những mục tiêu lớn. Dự kiến giải đấu này sẽ diễn ra trùng với thời điểm FIFA Days tháng 11.

Trước đó trong tháng 10, U23 Việt Nam cũng sẽ tập huấn nước ngoài tại UAE và có 2 trận giao hữu gặp U23 Qatar vào các ngày 9 và 14/10.

Như vậy, lịch trình của U23 Việt Nam trong thời gian tới sẽ là rất dày đặc với các hoạt động thi đấu ở UAE, Trung Quốc, sau đó là SEA Games vào tháng 12/2025 ở Thái Lan và U23 châu Á 2026 vào tháng 1/2026 ở Saudi Arabia.

Trong chiều 2/10, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã được tổ chức tại AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia. Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Việt Nam vào bảng A cùng các đội Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia.

