Vì sao HLV Kim Sang Sik gọi tới 7 cầu thủ U23 Việt Nam đấu Nepal?

Quyết định bất ngờ của HLV Kim Sang Sik

Ngày 30/9, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 24 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ lớn khi gọi tới 7 cầu thủ U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là những cái tên: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh.

Danh sách ĐT Việt Nam so tài với Nepal.

Bên cạnh 7 gương mặt trẻ, HLV Kim Sang Sik vẫn triệu tập những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có phong độ ổn định tại V-League như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pentdant Quang Vinh, Nguyễn Tiến Linh cùng một số gương mặt quen thuộc khác.

Có thể nói, danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị so tài với Nepal là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Nhân sự lần này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điểm tươi mới trong cách chơi và cách tiếp cận trận đấu của ĐT Việt Nam. Đặc biệt, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ giành trọn 6 điểm trước Nepal để hướng tới mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Vì sao HLV Kim Sang Sik gọi 7 cầu thủ U23 Việt Nam lên tuyển?

Trước hết, cần khẳng định rằng Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh đều đã quen với phong cách huấn luyện, có thời gian làm việc ăn ý với HLV Kim Sang Sik.

Yếu tố thứ hai, các cầu thủ này đang có phong độ rất tốt ở V-League 2025/2026, khi liên tục được các huấn luyện viên tin tưởng xếp đá chính. Nếu như Trung Kiên đang thi đấu xuất sắc ở HAGL thì Văn Khang cũng chơi bùng nổ trong màu áo Thể Công Viettel. Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh đều thể hiện ấn tượng tại CLB và được đánh giá cao.

HLV Kim Sang Sik gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam để hướng tới tương lai.

Lý do thứ ba, HLV Kim Sang Sik muốn trao cơ hội cho các tuyển thủ U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10/2025 bởi ông đang tính đường dài cho ĐT Việt Nam.

Sau thành công rực rỡ dưới triều đại HLV Park Hang Seo, thành tích của ĐT Việt Nam có dấu hiệu chững lại, nhiều trụ cột thời thầy Park không còn giữ được phong độ. Do đó, HLV Kim Sang Sik muốn các cầu thủ trẻ được rèn giũa, trưởng thành nhanh hơn, qua đó nâng cao thành tích cho đội tuyển.

Một lý do khác là ông muốn 7 tuyển thủ U23 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu để tự tin hơn khi bước vào SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Mặc dù U23 Việt Nam vừa vô địch U23 Đông Nam Á, nhưng đấu trường SEA Games khắc nghiệt hơn nhiều với mật độ thi đấu dày đặc và mức độ cạnh tranh cao hơn. Vì thế, HLV người Hàn Quốc muốn rèn thêm bản lĩnh cho học trò, hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games – thành tích mà HLV Park Hang Seo từng làm được cùng bóng đá Việt Nam.

Trên thực tế, Nepal là đối thủ bị đánh giá thấp hơn so với ĐT Việt Nam. Thêm vào đó, việc được thi đấu cả 2 trận trên sân nhà càng tăng cơ hội để các gương mặt trẻ được ra sân, qua đó tích lũy kinh nghiệm quốc tế quý báu.

