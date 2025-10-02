Bốc thăm U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam cùng bảng chủ nhà Saudi Arabia

Chiều 2/10, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã được tổ chức tại AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Các bảng đấu cụ thể. (Ảnh: AFC).

Theo nguyên tắc xếp hạt giống, Saudi Arabia với tư cách chủ nhà được mặc định ở nhóm hạt giống số 1. 15 đội còn lại được phân vào 4 nhóm dựa trên thành tích tại 3 kỳ VCK gần nhất, với hệ số tính điểm tương ứng: 100% cho giải 2024, 50% cho giải 2022 và 25% cho giải 2020.

Cụ thể, theo phân nhóm hạt giống, ĐT U23 Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 2 cùng các đội tuyển U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar. Nhóm 1 gồm U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản và U23 Iraq. Nhóm 3 gồm U23 Thái Lan, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Iran. Nhóm 4 có sự góp mặt của U23 Trung Quốc, U23 Syria, U23 Kyrgyzstan và U23 Lebanon.

Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Việt Nam vào bảng A cùng các đội Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đây là bảng đấu không dễ với thầy trò HLV Kim Sang Sik nhưng cũng không phải quá khó trong mục tiêu tiến vào tứ kết.

Bảng B có Qatar, UAE, Syria, Nhật Bản. Bảng C có Hàn Quốc, Iran, Lebanon, Uzbekistan. Bảng D có Thái Lan, Trung Quốc, Australia, Iraq.

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK sẽ được chia thành 4 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại 2 thành phố Jeddah và Riyadh của Saudi Arabia.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn