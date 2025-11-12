U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025

Tối 12-11, tại Thành Đô (Trung Quốc), đội tuyển U22 Việt Nam đá trận ra quân Giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 gặp U22 Trung Quốc. Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh tung ra đội hình mạnh nhất với những gương mặt quen thuộc như Phạm Lý Đức, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương…

Các cầu thủ U22 Việt Nam mừng bàn thắng vào lưới U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam nhập cuộc tự tin và ngay ở phút thứ 3, Thanh Nhàn mang về cho đội nhà quả phạt ở sát đường biên trái. Bóng được treo vào vòng cấm để đồng đội đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U22 Trung Quốc.

Sau những phút đầu nhập cuộc chệch choạc, U22 Trung Quốc dần lấy lại thế trận. Phút 17, sau khi hậu vệ U22 Việt Nam đánh chặn thành công cú sút của đối phương, cầu thủ U22 Trung Quốc khác lập tức đá bồi về góc gần nhưng thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá chịu phạt góc. Phút 30, thêm một lần nữa hàng thủ của U22 Việt Nam bị khoan phá, cơ hội ngon được đồng đội trao cho Behram Abduweli nhưng cầu thủ này không thể đánh bại được thủ môn Văn Bình trong pha đối mặt.

Những phút cuối hiệp 1, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm cơ hội, trong khi U22 Trung Quốc không còn duy trì được sự lấn lướt. Phút 44, từ pha phối hợp cực kỳ ăn ý, Văn Trường chuyền bóng để Quốc Việt chọc khe một chạm cho Thanh Nhàn "xé toang" hàng thủ U22 Trung Quốc. Đáng tiếc khi cú dứt điểm về góc gần của tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình FC không thắng được cánh tay của thủ môn Li Hao.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra sôi nổi với những tình huống đôi công hấp dẫn của hai đội. U22 Trung Quốc rất muốn đẩy cao đội hình nhưng không còn duy trì được thế trận tấn công như hiệp 1. Thậm chí, có thời điểm U22 Việt Nam kiểm soát bóng tới 61% và tạo ra những tình huống lên bóng đáng chú ý hơn.

Phút 81, Văn Thuận có pha đột phá từ cánh trái, anh vượt qua cầu thủ áo đỏ rồi căng ngang. Hai cầu thủ U22 Trung Quốc liên tiếp phá bóng lỗi tạo cơ hội để Minh Phúc sút bóng cận thành tung lưới U22 chủ nhà, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Phút 84, tiền đạo vào sân thay người Bùi Vĩ Hào xâm nhập vòng cấm và bị ngã từ tác động của cầu thủ U22 Trung Quốc. Tuy nhiên trọng tài cho rằng không có lỗi của hậu vệ chủ nhà và không có penalty cho U22 Việt Nam.

Những phút cuối trận, U22 Trung Quốc dồn toàn lực tấn công nhưng không thể ghi bàn bởi hàng thủ U22 Việt Nam đã thi đấu chắc chắn, kỷ luật. Chung cuộc, U22 Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U22 Trung Quốc 1-0.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U22 Hàn Quốc đánh bại U22 Uzbekistan 2-0. Như vậy kết thúc lượt trận đầu tiên, U22 Hàn Quốc dẫn đầu, U22 Việt Nam xếp thứ 2 khi cùng có 3 điểm nhưng xếp sau vì thua chỉ số phụ.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15-11 tại lượt trận thứ 2 Giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025.

Tác giả: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn tin: qdnd.vn