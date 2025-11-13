Truyền thông Trung Quốc đau với phát biểu của HLV U22 Việt Nam

U22 Trung Quốc để thua U22 Việt Nam ở Giải giao hữu Panda Cup 2025 - Ảnh: SINA

Trong bài viết có nhan đề: "Thua Việt Nam không đáng sợ, điều đáng sợ là lời nói sau trận của HLV U22 Việt Nam", trang Sina cho biết việc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì các lý do khác nhau là một trong những nguyên nhân khiến U22 Trung Quốc thất bại.

Tuy nhiên, tác giả bài viết cũng không phủ nhận sự yếu kém của đội nhà, song song đó là sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam.

Chứng kiến thất bại của đội nhà, bình luận viên Yuan Jia phải thốt lên: "Không còn gì để nói về HLV U22 Trung Quốc Antonio Puche. Đội bóng của ông ấy hoàn toàn không biết tổ chức tấn công, lối chơi chẳng có gì đặc sắc".

"Đúng là đội hình thiếu hụt, nhưng đó không thể là lý do cho thất bại" - cây bút Ding Xu bình luận.

Dẫu vậy, trang Sina khẳng định U22 Trung Quốc thua không đáng lo bằng phát biểu của HLV U22 Việt Nam Đinh Hồng Vinh. Sina mô tả phát biểu của HLV U22 Việt Nam "vừa đáng ngưỡng mộ, vừa như đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của U23 Trung Quốc".

Trong 2 lần gần nhất, U22 Việt Nam thua 1 và hòa 1 trước U22 Trung Quốc. Khi được hỏi về nguyên nhân 2 lần trước U22 Việt Nam không thắng nhưng kết quả lần này lại khác, HLV Đinh Hồng Vinh nói: "So với hai lần trước, đội hình của chúng tôi hiện nay mạnh hơn nhiều. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho SEA Games mà còn cho vòng chung kết U23 châu Á năm sau, nên lần này chúng tôi mang đến đội hình tốt nhất".

Phát biểu này khiến truyền thông Trung Quốc đau lòng bởi nó ngầm thừa nhận thực tế rằng bóng đá Trung Quốc ngày càng sa sút trong khi bóng đá Việt Nam lại đang tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần có đội hình mạnh nhất, U22 Việt Nam sẽ đánh bại Trung Quốc.

Sina kết lại: "Số đội mà Trung Quốc có thể thắng ở châu Á ngày càng ít. HLV trưởng tuyển Trung Quốc Shao Jiayi - người có mặt theo dõi trực tiếp trận đấu - có lẽ cũng khó mà nhìn thấy một tia hy vọng nào…".

Tác giả: Hoài Dư

Nguồn tin: tuoitre.vn