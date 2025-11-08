U22 Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 33

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9/11 dưới sự dẫn dắt của Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025.

U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu vô địch. Ảnh: VFF

Giải đấu này sẽ diễn ra từ 12 đến 18/11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ bốn đội tuyển lứa tuổi U22 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam. Việc được tạo điều kiện tham dự sân chơi chất lượng này được đánh giá sẽ giúp U22 Việt Nam có bước chạy đà cần thiết trước thềm SEA Games 33.

Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3/2025, cũng dưới sự dẫn dắt của Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U22 Hàn Quốc 1-1, hòa U22 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng Ba chung cuộc. Thủ môn Cao Văn Bình còn được Ban Tổ chức bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

CFA Team China Panda Cup 2025 được xem là bước chạy đà quan trọng cho các đội tuyển tham dự hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đối với đội tuyển U22 Việt Nam, đây là một đợt cọ xát quốc tế chất lượng, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, đồng thời là bước đệm quan trọng trước giai đoạn nước rút hướng tới SEA Games 33.

Trong đợt tập trung lần này, U22 Việt Nam quy tụ lực lượng mạnh nhất kể từ đầu năm nay, với thành phần được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt nổi bật từng khoác áo Đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc.., cùng các trụ cột đã góp công lớn trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức… Một điểm đáng chú ý khác là sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Ngay sau khi kết thúc Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33 từ ngày 23/11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2/12 để tham dự Đại hội.

Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18h30 ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18h30 ngày 11/12. Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15/12, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18/12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).

Mục tiêu của U22 Việt Nam là hướng đến chức vô địch. Điều mà chúng ta chưa làm được ở SEA Games 32 dưới sự dẫn dắt của Troussier. Đây là kỳ Đại hội mà môn bóng đá nam sẽ không áp dụng điều lệ cho phép sử dụng cầu thủ ngoài độ tuổi U22 như SEA Games 30 và 31. Điều này buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik cần có tính toán kỹ lưỡng.

Ông Kim Sang-sik từng khẳng định: “Với tôi, mục tiêu SEA Games chắc chắn là chức vô địch. Chúng tôi cố gắng tìm lại sự tự tin trong thi đấu để đạt được mục tiêu mà mình đề ra”.

Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ để hướng tới mục tiêu vô địch SEA Games 33. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nhấn mạnh, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là thành quả đầu tiên trong năm, đồng thời là minh chứng cho định hướng đúng đắn trong phát triển bóng đá trẻ.

Đây là giai đoạn nước rút để U22 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu được xem là lớn nhất trong năm 2025.

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn