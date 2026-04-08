U20 nữ Việt Nam vào tứ kết Giải vô địch U20 nữ châu Á 2026

Cầu thủ Thùy Linh của đội tuyển U20 nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Chiều 8/4 (giờ Việt Nam), lượt trận cuối bảng C diễn ra với cuộc so tài giữa U20 nữ Ấn Độ và U20 nữ Đài Loan (Trung Quốc) nhằm xác định vị trí thứ ba. Chiến thắng 3-1 thuộc về U20 nữ Ấn Độ giúp đội bóng này khép lại vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại -9.

Thành tích này thấp hơn thành tích của U20 nữ Việt Nam là đội xếp thứ ba bảng A với 3 điểm cùng hiệu số -5. Nhờ vậy, thầy trò huấn luyện viên trưởng Okiyama Masahiko trở thành một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

Trước đó, ở lượt trận cuối bảng A, U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước U20 nữ Bangladesh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Nguyễn Thị Thùy Linh ở phút 49.

Đây là chiến thắng thứ tư của U20 nữ Việt Nam trong lịch sử tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển đánh bại một đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ sau trận đấu, Thùy Linh bày tỏ niềm vui khi đóng góp vào thành tích chung của toàn đội, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục nỗ lực để cống hiến nhiều hơn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nhìn lại lịch sử, lần gần nhất bóng đá nữ trẻ Việt Nam vượt qua vòng bảng sân chơi châu lục là tại Giải vô địch U19 nữ châu Á năm 2004 tổ chức tại Tô Châu (Trung Quốc). Khi đó, đội tuyển giành quyền vào tứ kết sau chiến thắng đậm trước Malaysia trước khi dừng bước trước Hàn Quốc.

Theo lịch thi đấu, tại vòng tứ kết Giải vô địch U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U20 nữ Nhật Bản. Đội giành chiến thắng ở trận đấu này sẽ giành quyền tham dự U20 World Cup nữ 2027, mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Nhân dân