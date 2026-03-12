Đội tuyển U20 nữ Việt Nam thắng 2-0 trước CLB nữ KSPO (Hàn Quốc)

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội một của CLB bóng đá nữ KSPO (Hàn Quốc)

Ngay từ đầu trận, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, triển khai lối chơi chặt chẽ và chủ động trong các tình huống tranh chấp.

Trước đối thủ được đánh giá có trình độ chuyên môn tốt, các cầu thủ U20 nữ Việt Nam thi đấu tập trung, duy trì cự ly đội hình hợp lý và thể hiện sự chủ động trong khâu phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cân bằng và chưa có bàn thắng nào được ghi. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ngay đầu hiệp 2. Phút 51 (phút thứ 6 của hiệp hai), từ một tình huống phạt góc, Khánh Vy bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam.

Sau khi vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Okiyama Masahiko tiếp tục duy trì lối chơi kỷ luật và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Từ một pha pressing hiệu quả của tiền đạo U20 nữ Việt Nam, hậu vệ đội bạn chuyền về bất cẩn khiến thủ môn lúng túng, tạo điều kiện để đội bóng áo đỏ tận dụng cơ hội ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Okiyama Masahiko cho biết toàn đội đã thể hiện tốt trong trận giao hữu

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Trong trận đấu với CLB bóng đá nữ KSPO (Hàn Quốc), toàn đội đã thể hiện tốt và giành chiến thắng 2-0. Các cầu thủ thi đấu tập trung, kỷ luật và thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong suốt trận đấu.

Tuy nhiên, đội vẫn còn nhiều điểm cần tiếp tục hoàn thiện và đang từng ngày nỗ lực cải thiện. Chiến thắng này giúp các cầu thủ tự tin hơn khi hướng tới giải đấu và mục tiêu cao nhất…”.

Trong suốt trận đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam không chỉ tổ chức phòng ngự chắc chắn mà còn chủ động giành lại quyền kiểm soát bóng để triển khai những pha phản công hiệu quả, đồng thời từng bước làm quen và thích nghi với nhịp độ thi đấu.

Về phía đối thủ, CLB nữ KSPO là tập thể có chất lượng chuyên môn cao, sở hữu tốc độ tốt, kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng phối hợp ngắn khá nhuần nhuyễn. Dù vậy, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, U20 nữ Việt Nam đã thi đấu tự tin và giành được kết quả tích cực.

Theo kế hoạch tập huấn, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp một CLB bóng đá nữ của Trung Quốc vào ngày 14.3 nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Kết thúc đợt tập huấn, ngày 15.3 toàn đội sẽ trở về Việt Nam và di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự giải đấu.

Trong hai tuần nước rút, thầy trò HLV Okiyama Masahiko dự kiến sẽ có thêm hai trận giao hữu chất lượng với đội U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24.3 và 27.3.

Với những kết quả tích cực từ các trận đấu giao hữu cùng quá trình tập huấn bài bản, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu, hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Tác giả: Mỹ Trang/Ảnh: VFF

Nguồn tin: Báo Văn Hóa