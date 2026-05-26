Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 573 ngày 25-5 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Theo công văn, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1-6 đến ngày 30-6-2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy".

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi toàn quốc; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức các hoạt động cấp Trung ương hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 gồm lễ mít tinh, giải chạy phong trào toàn quốc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kết hợp triển lãm, truyền thông số và hoạt động hưởng ứng "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy".

Trong đó, dự kiến ngày 27-6 sẽ tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các điểm cầu trên toàn quốc, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và đúng nghi thức quốc gia.

Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu và trên biển; đồng thời chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; xây dựng, nhân rộng mô hình "Trường học không ma túy"; tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng số và tin nhắn trên các mạng viễn thông.

Các bộ ngành này đồng thời hỗ trợ hạ tầng phục vụ kết nối trực tuyến các hoạt động cấp Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao được giao tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cộng đồng dân cư trong phòng, chống ma túy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; nghiên cứu đưa kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao phối hợp đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy lớn; tổ chức xét xử các vụ án điểm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình khu dân cư, gia đình, cơ quan, trường học không ma túy.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan báo chí, truyền thông được đề nghị tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục và chương trình truyền thông về phòng, chống ma túy trên các loại hình báo chí và nền tảng số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; tập trung xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy; bố trí nguồn lực, kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động