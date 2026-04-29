Trương Gia Khôi, tuyển thủ U19 Việt Nam là con trai Chủ tịch giàu có?

Ngày 28/4, U19 Việt Nam hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu chinh phục Vòng loại U20 châu Á 2027. Ở đợt hội quân lần này, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cùng các cộng sự tiếp tục xây dựng kế hoạch chuyên môn với danh sách 41 cầu thủ. Mục tiêu là hoàn thiện bộ khung đội hình tối ưu, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu khu vực sắp tới cũng như các nhiệm vụ quốc tế trong tương lai.

Danh sách chứng kiến một cầu thủ đến từ Tây Ban Nha. Anh là Trương Gia Khôi, sinh năm 2008, có bố mẹ người Việt Nam. Gia Khôi thuộc biên chế đội trẻ Huesca (Tây Ban Nha), được VFF gọi về tập thử. Tối cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ tin đồn rằng Trương Gia Khôi mà U19 Việt Nam triệu tập và Trương Gia Khôi, con trai của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT là một.

Tân binh Trương Gia Khôi bất ngờ được chú ý

Điều này đến từ một số cơ sở trùng hợp. Ngoài tên giống nhau, cả hai đều sinh năm 2008, yêu thích bóng đá và đang học tập tại nước ngoài. Về ngoại hình, cầu thủ được gọi về U19 Việt Nam tập thử và con trai của ông Trương Gia Bình cũng có một số nét tương đồng. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận cả hai là một.

Ông Trương Gia Bình là người sáng lập ra tập đoàn FPT vào năm 1998. Ông được mệnh danh là “người quyền lực nhất FPT”, là chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam và được bình chọn là một trong 10 nhân vật tiêu biểu của ngành công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam giai đoạn 2000-2009. Ngoài ra, ông Trương Gia Bình còn là phó giáo sư, tiến sĩ, trưởng khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/4. Đội sẽ có chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 15/6. Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8/5 tới.

