U17 Việt Nam làm nên lịch sử ở giải Đông Nam Á

Trước thềm trận chung kết, báo chí và cầu thủ U17 Malaysia hô hào sẽ "phục thù" thất bại 0-4 trước chính U17 Việt Nam ở vòng bảng. Tuy nhiên, trước một tập thể có lối chơi gắn kết cùng các cá nhân có khả năng tạo đột biến cao, "Hổ Mã Lai" hoàn toàn bất lực.

90 phút trên sân Gelora Delta trôi qua với thế trận một chiều. U17 Việt Nam làm chủ hoàn toàn trận đấu và có 3 lần làm tung mành lưới đối thủ.

Trận thắng 3-0 giúp U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển vô địch khu vực nhiều nhất (4 lần), vượt qua Australia, Thái Lan.

Quan trọng hơn, lứa cầu thủ trẻ của HLV Cristiano Roland sẽ có sự tự tin lớn nhất để hướng đến giải vô địch châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam khởi đầu chiến dịch bằng màn so tài với Yemen vào ngày 7/5.

U17 Việt Nam vô địch thuyết phục khi ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động, đẩy đối thủ phải lùi sâu phòng ngự. Hai cơ hội được đoàn quân áo đỏ tạo ra trong chưa đầy 5 phút, một trong số đó là pha sút xa của Lê Sỹ Bách.

Chỉ 2 phút sau, Sỹ Bách áp sát khung thành rồi tung cú sút từ góc hẹp, khiến thủ môn đối phương phải vất vả cản phá. Nỗ lực gây sức ép dồn dập của U17 Việt Nam được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Đào Quý Vương tận dụng cơ hội từ quả đá phạt góc để vung chân dứt điểm từ cự ly gần, khiến thủ mô bất lực.

Phút 21, tỷ số suýt nâng lên 2-0 cho U17 Việt Nam. Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, số 4 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với một bàn thắng, U17 Việt Nam bất ngờ nhân đôi cách biệt sau pha đột phá và dứt điểm đầy ấn tượng của Nguyễn Văn Dương từ góc hẹp. Bóng đập cột trước khi đi vào lưới, khiến thủ môn Malaysia đứng chôn chân. Số 11 có bàn thắng thứ 5 tại giải đấu năm nay.

Hiệp một khép lại với sự chủ động hoàn toàn nghiêng về phía U17 Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, U17 Malaysia chỉ biết gồng mình phòng ngự, thậm chí thực hiện những pha vào bóng thô bạo mới có thể ngăn cản tốc độ của Nguyễn Lực và đồng đội. Cơ hội duy nhất của đoàn quân áo vàng chỉ là cú sút xa chệch khung thành của tiền vệ số 11.

Ngay đầu hiệp hai, U17 Việt Nam đã làm tung mành lưới Malaysia lần thứ 3. Dù vậy, trọng tài biên lại căng cờ báo lỗi việt vị của Trí Dũng, khi anh thoát xuống, căng ngang cho Văn Dương. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng của số 11.

Bàn thua thứ 3 đánh sập tinh thần của U17 Malaysia. Đội bóng áo vàng chơi cầm chừng, chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn