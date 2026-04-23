U17 Việt Nam lập kỷ lục ấn tượng

U17 Việt Nam vào chung kết U17 Đông Nam Á với thành tích bất bại. Ảnh: Internet.

Ở trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 22/4, U17 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi lội ngược dòng trước đương kim vô địch là U17 Australia với tỷ số 2-1.

Tính đến hết vòng bán kết, đoàn quân áo đỏ đã ghi tổng cộng 16 bàn thắng, ngang bằng với U17 Australia, đội cũng sở hữu hàng công mạnh nhất giải.

Tuy vậy, U17 Việt Nam mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn duy nhất, còn U17 Australia có 2 bàn thua và do chính các cầu thủ Việt Nam sút tung lưới ở trận bán kết.

Trước đó, tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đứng đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, ghi tới 14 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Đội tuyển U17 Australia ghi 15 bàn ở vòng bảng và nâng tổng số lên 16 sau bán kết, nhưng lại để thủng lưới nhiều hơn.

Các đội bóng khác như Lào (7 bàn), Thái Lan (7 bàn) hay Philippines (6 bàn)...

Bên cạnh đó, việc chỉ nhận 1 bàn thua sau 4 trận đấu là minh chứng rõ nét cho hàng phòng ngự của đội tuyển U17 Việt Nam ở giải U17 Đông Nam Á năm nay.

Kể từ khi cầm quân, tính cả trận thắng U17 Australia tối 22/4, HLV Cristiano Roland giúp U17 Việt Nam bất bại 15 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức).

Trong đó, U17 Việt Nam có tới 11 trận thắng và hòa 4 trận, ghi tới 56 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 4 lần.

Trước mắt, U17 Việt Nam còn trận chung kết U17 Đông Nam Á với đội tuyển U17 Malaysia, và sắp tới là Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Người hâm mộ hy vọng kỷ lục của U17 Việt Nam tiếp tục kéo dài, khi U17 Malaysia không quá mạnh và là đối thủ yêu thích của đoàn quân áo đỏ.

Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng 3 U17 Đông Nam Á giữa U17 Lào và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 24/4. Trong khi đó, trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia được tổ chức lúc 19h30 cùng ngày.​

Tác giả: Ruby (tổng hợp)

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn