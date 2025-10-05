Tý Nị miền Tây lấy chồng Nhật sống sang chảnh, "mỏ hỗn" khét tiếng được gọi “tứ trụ Việt kiều” là ai?

Đó là Tý Nị (tên thật Đoàn Thị Tý Nị, quê Kiên Giang)! Người phụ nữ này qua Nhật làm dâu, được chồng cưng chiều và mới đây gây chú ý khi về Việt Nam casting phim “Lý Lệ Hà”.

Tý Nị gây sốt mạng khi casting vai Lý Lệ Hà.

Tý Nị vốn đã là một gương mặt quen thuộc trên TikTok. Cô gái miền Tây này sở hữu hơn 970 nghìn người theo dõi cùng hơn 45 triệu lượt thích, trở thành một trong những gương mặt đình đám trên nền tảng TikTok - viral với các video lan tỏa năng lượng tích cực về cuộc sống làm dâu tại Nhật Bản.

TikToker Tý Nị.

Tý Nị gặp chồng Makun khi du học tại Tokyo (Nhật Bản). Cả hai nhanh chóng quen nhau, nhưng sau đó chia tay vì cảm thấy không hợp, dù vẫn giữ liên lạc như bạn bè. Vài năm sau, khi đã có công việc ổn định, Tý Nị cảm thấy cô đơn vì chưa tìm được tình yêu thật sự. Trong một lần nhập viện vì đau dạ dày, cô thử lòng những người từng quen xem ai thật sự lo lắng cho mình. Kết quả, chỉ có Makun quan tâm. Đúng thời điểm cả hai đều muốn ổn định cuộc sống, Tý Nị thẳng thắn nói: “Hay là mình cưới nhau đi!”

Từ đó, cô gái Việt và chàng trai Nhật quay lại, quyết định kết hôn. Makun từ Mỹ về sống hẳn tại Nhật, còn Tý Nị rời Sài Gòn để làm dâu xa xứ.

Cô thường xuyên nhắc về chồng trên mạng xã hội, các chương trình truyền hình, song giấu mặt.

Cuộc sống dư dả của Tý Nị ở Nhật Bản.

Cô cho biết chồng cực kỳ chiều chuộng, lo liệu gần như mọi việc bếp núc. Gia đình chồng cũng rất yêu thương, tận tình chỉ dạy con dâu Việt văn hóa Nhật Bản. Bố chồng chị Tý Nị là lão sư về kiếm thuật và cũng là thầy dạy kiếm cho con dâu.

Thu nhập chính của gia đình đến từ bất động sản ở Việt Nam và Nhật Bản nên cả hai không cần đi làm toàn thời gian. Tý Nị dành thời gian học nhiều bộ môn ở xứ sở hoa anh đào như yoga, múa cột, sexy dance, trà đạo, thư pháp, đàn và kiếm đạo.

Song song, cô phát triển TikTok, bán hàng, chia sẻ cuộc sống làm dâu Nhật theo phong cách gần gũi, vui nhộn, tạo nên hình ảnh một nàng dâu Việt kiều. Điểm gây ấn tượng ở Tý Nị Đoàn là năng lượng tích cực và lối sống lạc quan. Cô chia sẻ cuộc sống thoải mái, dành thời gian học nhảy, kiếm đạo, trà đạo và ghi điểm nhờ sự vui vẻ, thẳng thắn.

Không chỉ dừng lại ở sức hút trên mạng xã hội, Tý Nị còn được nhắc đến trong nhóm "Tứ trụ Việt kiều" - gồm bốn TikToker nổi bật là Tý Nị (Nhật Bản), Yến Nhi (Hàn Quốc), Lâm Vy (Pháp) và Lovely Mimi (Mỹ). Tý Nị là một phần cũng góp phần định hình hình ảnh này: mỗi người đại diện cho một phong cách riêng, thường xuyên tạo trend, xuất hiện trong nhiều sự kiện mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài nước.

Ngoài nội dung sáng tạo, Tyni Đoàn còn nổi bật nhờ gu thời trang đa dạng, nhiều màu sắc. Sở hữu vóc dáng cân đối, quyến rũ với những đường cong gợi cảm, Tyni Đoàn dễ dàng "cân" nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, trẻ trung cho đến cá tính, quyến rũ. Chính sự biến hóa linh hoạt này giúp cô tạo dấu ấn riêng và ngày càng được yêu thích trong cộng đồng mạng.

