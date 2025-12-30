3 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các phần tử khủng bố IS

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, ngoài 3 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng, cuộc bố ráp và tiễu trừ khủng bố diễn ra tại tỉnh Yalova, phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hồi sáng nay, còn khiến 8 nhân viên an ninh bị thương.

Đây là cuộc đụng độ ác liệt và đẫm máu nhất giữa cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ với các phần tử khủng bố trong nhiều năm qua. Cả 6 nghi phạm IS bị bắn chết trong cuộc bố ráp, đều là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya phát biểu trước báo giới. (Ảnh: Reuters)

Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch tiễu trừ khủng bố quy mô lớn tại 18 tỉnh của nước này hồi tuần trước, bắt giữ tổng cộng 115 phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IS là nhóm khủng bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Trong đó, cuộc tấn công vào một hộp đêm ở thành phố Istanbul đêm 1/1/2017, khiến 39 người chết, hàng chục người bị thương.

