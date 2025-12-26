Thủ môn U23 Việt Nam sắp cưới 'chị đẹp' thạc sĩ hơn 3 tuổi

Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Văn Chuẩn - Dương Hà. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.

Gần đây, cựu thủ môn U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn đã tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Nguyễn Vũ Dương Hà. Trên trang cá nhân Văn Chuẩn tung loạt ảnh rạng rỡ, hạnh phúc. Cặp đôi diện áo dài truyền thống màu trắng đơn giản, thanh lịch. Cô dâu nổi bật với vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối, đường nét khuôn mặt hài hòa.

Ở phần bình luận, nhiều bạn bè đã để lại lời chúc phúc cho cặp đôi. Trong đó, nhiều cầu thủ như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Xuân Kiên... cũng bày tỏ niềm vui trước cột mốc đáng nhớ của Văn Chuẩn.

Trước đó, vào ngày 22/10 cũng là sinh nhật của bạn gái, cầu thủ sinh năm 2001 tung bộ ảnh cưới chụp tại Paris (Pháp) gây chú ý. Theo chia sẻ từ Dương Hà, Văn Chuẩn ngỏ lời cầu hôn cô tại Paris (Pháp) vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm nay.

Cặp đôi diện áo dài trắng đơn giản, thanh lịch trong buổi lễ ăn hỏi. Ảnh: Quan Văn Chuẩn/Facebook.

Văn Chuẩn - Dương Hà bắt đầu công khai mối quan hệ từ năm 2020. Mối tình “chị ơi, anh yêu em” của nam thủ môn nhận được nhiều sự quan tâm. Anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm của cả hai trên trang cá nhân, kèm những dòng trạng thái ngọt ngào.

Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á năm 2023, sau khi cản phá thành công cú sút của cầu thủ U23 Indonesia ở chấm luân lưu 11 m, Văn Chuẩn chạy về phía bạn gái thả tim. Hành động này khiến người hâm mộ bóng đá ở thời điểm đó không khỏi xuýt xoa.

Nàng WAG Nguyễn Vũ Dương Hà sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, đã hoàn thành bậc học thạc sĩ, hiện làm việc trong ngành tài chính.

Trong khi đó, Quan Văn Chuẩn có sự nghiệp bóng tiềm năng. Anh được HLV Kim Sang-sik thêm vào danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia hồi tháng 8. Từ năm 2011, anh đã gia nhập đội bóng thủ đô theo hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội.

Tháng 8/2020 là cột mốc lần đầu tiên Văn Chuẩn được triệu tập vào đội U22 Việt Nam. Hai năm sau, chàng trai gốc Tuyên Quang chính thức góp mặt vào danh sách 20 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: znews.vn