Bà Paetongtarn thăm ông Thaksin, thu hút chú ý trước thềm tổng tuyển cử

Bà Paetongtarn cùng anh trai Panthongtae ghé thăm ông Thaksin đang thụ án trong tù vào ngày 29-12 - Ảnh: NATION

Bà Paetongtarn Shinawatra cùng anh trai Panthongtae Shinawatra ngày 29-12 đã tới thăm cha mình là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhân dịp sắp sang năm mới, trong bối cảnh chính trường Thái Lan đang nóng lên trước thềm cuộc tổng tuyển cử sắp tới, theo báo Nation Thailand.

Sau chuyến thăm, bà Paetongtarn đã trả lời báo chí về việc Đảng Pheu Thai bốc thăm được số 9 - số thứ tự chính thức của đảng trên lá phiếu trong kỳ bầu cử Quốc hội ngày 8-2.

Bà cho biết đã trao đổi điều này với cha mình và được biết rằng khi còn lãnh đạo Đảng Thai Rak Thai, ông Thaksin cũng từng nhận được số thứ tự 9 trong các cuộc tranh cử trước đây.

Theo bà Paetongtarn, số 9 mang ý nghĩa biểu tượng, đem lại động lực và tinh thần lạc quan. Việc Đảng Pheu Thai một lần nữa nhận được con số này được bà xem là một dấu hiệu tích cực, trong bối cảnh các đảng chính trị Thái Lan đang chuẩn bị bước vào cuộc đua bầu cử đầy cạnh tranh.

Cựu thủ tướng bày tỏ hy vọng cử tri sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ Đảng Pheu Thai, giống như cách người dân từng ủng hộ mạnh mẽ các đảng do gia đình Shinawatra dẫn dắt trong quá khứ.

Bà Paetongtarn cũng nhấn mạnh rằng những dấu ấn chính trị do Đảng Thai Rak Thai tạo ra vẫn là ký ức sâu đậm đối với nhiều người dân Thái Lan.

Trong cuộc bầu cử trước đây, Thai Rak Thai từng giành chiến thắng áp đảo với 248 ghế tại Hạ viện, đưa ông Thaksin trở thành thủ tướng thứ 23 của Thái Lan.

Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị nước này, một chính phủ được thành lập thông qua bầu cử có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh đó, bà Paetongtarn cho biết Đảng Pheu Thai sẽ lấy sự tin tưởng của người dân làm nền tảng cho chiến lược tranh cử sắp tới.

Bà bày tỏ kỳ vọng rằng "chương mới" gắn với con số 9 sẽ tiếp thêm động lực để đảng tiến bước với tâm thế tự tin hơn trong cuộc tổng tuyển cử đang đến gần, đồng thời củng cố vị thế của Pheu Thai trên chính trường Thái Lan.

Kết quả bầu cử ngày 8-2 tới đây sẽ quyết định ai trở thành Thủ tướng Thái Lan trong nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn