U23 Việt Nam cần thêm sự tập trung trước giải châu Á

Trước khi các cầu thủ U23 Việt Nam lên đường tập huấn, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh toàn đội cần sớm gác lại cảm xúc của SEA Games 33 vừa qua để tập trung tối đa cho nhiệm vụ mới. Bởi đấu trường U23 châu Á sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều khi quy tụ những đội tuyển U23 hàng đầu châu lục nên đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm và tính kỷ luật cao.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng, từ giải vô địch U23 Đông Nam Á, Vòng loại U23 châu Á, SEA Games 33 cho tới VCK U23 châu Á 2026 đều là những bước đi mang tính lũy tiến trong quá trình phát triển và toàn đội đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong các chặng đường đã qua, tạo tiền đề cho chặng đường sắp tới. Lực lượng U23 Việt Nam hiện nay chính là nòng cốt hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại Vòng loại World Cup 2030, vì vậy các cầu thủ cần ý thức rõ trách nhiệm, không ngừng nỗ lực và tập trung cho mục tiêu đã đề ra ngay từ thời điểm này.

Đây là lúc mà U23 Việt Nam cần sự tập trung để chuẩn bị cho mục tiêu lớn phía trước. Tiền đạo Lê Văn Thuận cho biết việc trở lại Qatar – nơi đội từng tập huấn vào tháng 10 – mang lại những lợi thế nhất định. Anh nói: “Một lần nữa trở lại đây giúp chúng tôi chủ động hơn trong sinh hoạt và tập luyện. Trước giải đấu, đội có thêm một trận giao hữu để hoàn thiện khâu chuẩn bị. Cá nhân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và sẽ cố gắng hoàn thiện thêm, trước hết là về tinh thần, sau đó là thể hình, thể lực, cùng toàn đội hướng tới mục tiêu chung”.

Còn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực: “Chúng tôi đang rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên anh em đều tập trung tối đa. Đây là dịp để toàn đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam”.

Trong khi đó, tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games. Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao hơn và quyết tâm lớn hơn.

Ở vòng chung kết U23 châu Á lần này, đội có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự. Khi nhìn các bạn ấy, tôi thấy giống mình cách đây 3 năm, cũng lần đầu bước ra đấu trường châu lục. Đây là giải đấu đẳng cấp cao, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt và là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện bản thân.

Với cá nhân tôi, đây là giải đấu cuối cùng trong độ tuổi U23. Tôi và toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng thi đấu thật tốt để tiến sâu tại giải. Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu nội bộ với đội tuyển U23 Syria nhằm rà soát, kiểm tra nhân sự và lối chơi lần cuối trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 vào ngày 2/1/2026.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026 Ngày 29/12, HLV Diego Giustozzi đã công bố danh sách tập trung đội tuyển futsal Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết futsal châu Á 2026, trong đó đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm sau thời gian vắng mặt vì chấn thương. Điểm nhấn trong danh sách lần này là sự tái xuất của bộ ba Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và Ngô Ngọc Sơn. Cả ba đều không thể góp mặt tại SEA Games 33 do chưa kịp hồi phục thể trạng và phong độ tốt nhất, nhưng nay đã sẵn sàng trở lại để tăng cường chiều sâu và bản lĩnh thi đấu cho đội tuyển. Đáng chú ý, Châu Đoàn Phát vừa được vinh danh với danh hiệu Quả bóng Vàng futsal 2025, trong khi Từ Minh Quang và Nguyễn Đa Hải – chủ nhân Quả bóng bạc và Quả bóng đồng futsal 2025 – cũng tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung này. Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 2/1/2026 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, toàn đội sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị chuyên môn quan trọng với mật độ tập luyện cao, hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất trước thềm giải đấu lớn của châu lục. Trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị do VFF sắp xếp, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal Afghanistan, lần lượt diễn ra vào các ngày 19/1 và 21/1/2026 tại TP.HCM. Đây được xem là những “bài test” quan trọng, giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và thử nghiệm các phương án chiến thuật trước khi toàn đội lên đường sang Indonesia vào ngày 27/1/2026 để tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Tại giải đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B, cùng các đối thủ mạnh gồm đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Bảng đấu được đánh giá có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thầy trò HLV Diego Giustozzi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. (H.H)

