Người đàn ông tử vong bất thường trong lùm cây giữa cánh đồng

Ngày 29/12, Công an xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể người đàn ông khoảng 40 tuổi cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trong sáng cùng ngày, người dân lưu thông bằng xe máy qua cánh đồng trên đường 409, ấp 3, xã Củ Chi phát hiện người đàn ông tử vong tại đám cháy giữa ruộng nên gọi điện báo với Công an.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong bất thường.



Nhiều người dân cho hay, nạn nhân tên N., hơn 40 tuổi, sống cách vị trí phát hiện tử vong khoảng 2km. Người nhà của nạn nhân cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà ông N., trước khi xảy ra vụ việc trên khuya 28/12, một người phụ nữ tìm đến nhà cha mẹ ông N. khóc lóc, đến khi gia đình đóng cửa thì người này mới rời đi. Giữa ông N. và người phụ nữ này xảy ra mâu thuẫn, đến sáng hôn sau thì phát hiện ông N. tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể ông N. được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho người nhà.

