Đại gia vừa chi 5 tỷ ủng hộ đồng bào thiệt hại bão số 10 là ai?

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 19h ngày 29/9, bão số 10 đã khiến 19 người chết, 13 người mất tích, 8 lao động trên tàu cá bị mất liên lạc và 82 người bị thương. Thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục được thống kê. Ảnh: Báo Người lao động