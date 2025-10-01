Đại gia vừa chi 5 tỷ ủng hộ đồng bào thiệt hại bão số 10 là ai?

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 19h ngày 29/9, bão số 10 đã khiến 19 người chết, 13 người mất tích, 8 lao động trên tàu cá bị mất liên lạc và 82 người bị thương. Thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục được thống kê. Ảnh: Báo Người lao động
Với tinh thần sẻ chia, trên trang cá nhân, doanh nhân Phan Thị Mai (hiện đang sinh sống tại TP HCM) vừa có bài đăng gây chú ý. Theo đó, nữ đại gia quyết định chi 5 tỷ để hỗ trợ cho bà con sau cơn bão số 10 và xây nhà sinh hoạt cộng đồng để tránh lũ. Ảnh chụp màn hình
Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời cảm ơn sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của nữ doanh nhân đến với bà con vừa chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Ảnh: FB Mai Lisa
Bà Phan Thị Mai là người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: FB Mai Lisa
Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Hà Tĩnh, bà Phan Thị Mai đã vươn lên trở thành một trong những doanh nhân hàng đầu trong ngành thẩm mỹ. Ảnh: FB Mai Lisa
Chồng bà Phan Thị Mai là doanh nhân Hoàng Kim Khánh. Trên trang cá nhân, vợ chồng bà Mai thường xuyên chia sẻ về sự giàu có trong cuộc sống cũng như công việc kinh doanh. Ảnh: FB Mai Lisa
Dù doanh thu của công ty Mailisa không được tiết lộ, nhưng bà Mai từng tiết lộ trên mạng xã hội rằng mỗi tháng phải chi trả chục tỷ tiền lương cho nhân viên. Ảnh: FB Mai Lisa
Gia đình nữ đại gia thẩm mỹ đang sống trong căn biệt phủ rộng 4.000m2 tại TP HCM. Ảnh: FB Mai Lisa
Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh cũng thường xuyên chia sẻ về thú vui chơi siêu xe, giá trị hàng trăm tỷ đồng như Lamborghini Aventador S LP 740-4, Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin Vantage, Morgan Plus Six. Ảnh: FB Mai Lisa
Thời gian qua, vợ chồng nữ doanh nhân cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: FB Mai Lisa
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn