Vén màn vụ một người nợ thuế gần 159 tỉ đồng, bà Võ Thị Ngọc Phượng là ai?

Nợ thuế bắt nguồn từ vụ án 13 năm trước

Thuế cơ sở 1 TP.HCM vừa công khai danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, trong danh sách trên có hai cá nhân có số nợ thuế lớn, đó là trường hợp bà Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ ở 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỉ đồng. Ông Lâm Phước Hải (địa chỉ 80 Đông Du, phường Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỉ đồng.

Trùng hợp là hai trường hợp trên cũng là hai cá nhân có khoản nợ lớn nhất và đều có địa chỉ đăng ký là khách sạn 5 sao Sheraton Sài Gòn.

Vì sao có số nợ thuế lớn như vậy? Trao đổi với Tuổi Trẻ Online cuối ngày hôm nay, lãnh đạo Thuế cơ sở 1 TP.HCM cho hay nguồn gốc số nợ thuế này bắt nguồn từ một vụ án buôn lậu xảy ra từ 13 năm trước.

Theo đó từ năm 2009-2012, Trần Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Trần, Việt kiều Mỹ - Califonia) trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Milano và Gucci đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (địa chỉ 88 Đồng Khởi và 80 Đông Du, quận 1 cũ).

Hai cửa hàng này chuyên bán hàng thời trang cao cấp mang các nhãn hiệu nổi tiếng châu Âu như Gucci, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, YSL, Moschino...

Mặc dù hàng hóa được quảng bá là "chính hãng", Tuấn sử dụng thủ đoạn khai gian lận xuất xứ hàng hóa (từ Ý thành Trung Quốc, "no brand") để giảm giá trị khai báo, từ đó trốn thuế nhập khẩu.

Ngày 27-11-2012, trinh sát Đội 9-PC46 Công an TP.HCM kiểm tra 4 xe tải đang chuyển hàng Gucci, Dolce & Gabbana từ xe xuống kho tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (80 Đông Du). Hàng hóa trong thực tế gồm 1.253 món đồ chính hãng xuất xứ Ý, nhưng tờ khai hải quan điện tử do Công ty TNHH Nam Đế đứng tên khai chỉ là 1.052 món không nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc.

Ngay sau đó PC46 lập biên bản, niêm phong toàn bộ hàng hóa. Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ngày 4-12-2012, cơ quan điều tra khám xét 2 cửa hàng Milano và Gucci, thu giữ nhiều hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng không có giấy tờ hợp lệ.

Đứng tên hộ, gánh nợ thuế thật

Thuế cơ sở 1 TP.HCM cho hay tuy là chủ và trực tiếp điều hành nhưng Trần Anh Tuấn không đứng tên, mà nhờ nhân viên hoặc người quen đứng pháp nhân lập các hộ kinh doanh/công ty để che giấu vai trò thực sự nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý.

Trần Anh Tuấn nhờ Võ Thị Ngọc Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milano và Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci, đồng thời "nhờ" nhiều người khác đại diện pháp luật cho Công ty Gia Phát Thành, Công ty Milanovina, Công ty Nam Đế... để thực hiện nhập khẩu ủy thác.

Lê Hồng Đức (nhân viên được tuyển từ năm 2011) có nhiệm vụ tìm các pháp nhân nhập khẩu, khai báo gian lận xuất xứ.

Chỉ riêng lô hàng bị bắt, chuyên gia Gucci xác định trị giá thực hơn 16 tỉ đồng, trong khi tờ khai chỉ thể hiện 3.725 USD (tương đương 77,6 triệu đồng tại thời điểm đó), thuế khai nộp chỉ 28,3 triệu đồng.

Ngày 11-12-2013, PC46 ra lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với Trần Anh Tuấn.

Sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Hồng Đức về tội "buôn lậu"; khởi tố, cho tại ngoại 2 cán bộ hải quan về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hệ thống pháp nhân do Tuấn nhờ đứng tên bị điều tra, kê biên hàng hóa, phong tỏa tài khoản.

Vụ án đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 4-2015, trong đó Lê Hồng Đức bị tuyên 8 năm tù giam về tội "buôn lậu", hai cán bộ hải quan bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Toàn bộ hàng hóa thu giữ được xử lý theo quy định.

Bị cáo chính Trần Anh Tuấn vắng mặt, bị truy nã quốc tế.

Tuy không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng những người đứng tên hộ kinh doanh/công ty của Tuấn rơi vào danh sách nợ thuế lớn trong suốt nhiều năm.

Như trường hợp bà Võ Thị Ngọc Phượng (đứng tên hộ kinh doanh Milano) từ số thuế nợ 44 tỉ đồng trước đó nay đã tăng lên gần 159 tỉ đồng, ông Lâm Phước Hải đứng tên hộ kinh doanh Gucci từ số nợ 6,9 tỉ đồng trước đó đã tăng lên 23 tỉ đồng. Hai cá nhân này đã bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế cơ sở 1 TP.HCM cho hay không có thông tin chính thức trên báo chí cho thấy ông Trần Anh Tuấn bị bắt hay xét xử phúc thẩm tại Việt Nam sau năm 2015.

Đây là một trong những vụ án buôn lậu hàng hiệu có quy mô lớn nhất tại TP.HCM giai đoạn 2012-2015, liên quan cả cán bộ hải quan. Vụ án cũng là một điển hình về thủ đoạn nhập khẩu hàng hiệu "đội lốt" hàng Trung Quốc để trốn thuế, cũng như cảnh báo về việc cá nhân "nhờ" đứng tên hộ kinh doanh để che giấu người chủ thực sự, đồng thời sử dụng nhiều pháp nhân khác nhau, khai gian xuất xứ, giá trị hàng hóa nhằm trốn thuế. Qua vụ án cũng cho thấy khoảng trống quản lý trong hoạt động nhập khẩu hàng hiệu, sự cần thiết tăng cường kiểm soát của hải quan và thuế, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa.

