Phó Giám đốc 'vẽ' đơn hàng xuất khẩu lao động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào tháng 12-2019, tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Lê Đình Giáp - Phó Giám đốc Công ty TNHH giáo dục Thuận An

Kết quả điều tra đến nay xác định: Từ tháng 9-2019, Lê Đình Giáp - Phó Giám đốc Công ty TNHH giáo dục Thuận An mặc dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn đưa thông tin gian dối có đơn hàng xuất khẩu lao động “chăn nuôi bò sữa” không có thật, với mục đích để chiếm đoạt tiền của các lao động. Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Giáp đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức, người bị các đối tượng liên quan đến Công ty TNHH giáo dục Thuận An và Lê Đình Giáp lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, TP Hà Nội)”, đồng chí Phạm Văn Hoàng - Điều tra viên, số điện thoại 0941.789.889.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: anninhthudo.vn