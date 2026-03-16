AFC khẳng định sẽ xử phạt Malaysia, nhưng chưa công bố xử thua trận gặp Việt Nam

Tổng thư ký Windsor John vừa đưa ra phát biểu về Malaysia - Ảnh: AFC

Sức ép đang đè nặng lên AFC những ngày qua, xoay quanh phán quyết mà họ buộc phải đưa ra cho bóng đá Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) có kết luận về vụ việc từ hơn 1 tuần trước.

Sáng 16-3, ông Windsor John đã tổ chức cuộc họp báo để đưa ra những thông tin quan trọng về án phạt mà bóng đá Malaysia sắp phải nhận từ AFC.

Mở đầu cuộc họp báo, ông Windsor John làm rõ tính chất của vụ việc Malaysia so với vụ bê bối gần tương tự của Timor Leste vào năm 2017. Cụ thể ông Windsor John nói:

"Các quy định không trao cho Ủy ban Kỷ luật của AFC quyền đưa ra hình phạt nặng hơn mức họ có thể đưa ra. Vì vậy trong trường hợp của Timor Leste, giai đoạn vòng loại đã kết thúc trước khi chúng tôi phát hiện ra bất kỳ hành vi sai phạm nào.

Khi giải đấu kết thúc, bạn không thể trừng phạt họ (Timor Leste) bằng cách trừng phạt ngược lại, bạn phải trừng phạt họ bằng cách trừng phạt tiến lên phía trước. Đó là lý do tại sao Timor Leste bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup tiếp theo.

Tình hình của Malaysia lại khác. Vấn đề này được phát hiện trong quá trình thi đấu. Không thể nói rằng Timor Leste và Malaysia giống nhau, tình hình không hề giống nhau".

Ý ông Windsor John nói đến thời điểm phát hiện vụ việc. Khi vụ bê bối nhập tịch của Timor Leste bị phanh phui vào năm 2017, thực chất họ đã kết thúc giai đoạn vòng loại Asian Cup khi đó.

Chính vì vậy, AFC đã quyết định xử phạt cấm Timor Leste tham gia ở vòng loại kỳ Asian Cup tiếp theo. Đây được xem là án phạt hợp lý bởi Timor Leste vốn cũng bị loại sớm ở giai đoạn vòng loại Asian Cup 2019.

Còn với trường hợp của Malaysia, vụ bê bối bị phát hiện ngay vào lúc vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra.

Dù không nói rõ hơn, nhưng ý ông Windsor John cho thấy AFC chắc chắn sẽ xử phạt tuyển Malaysia ngay ở giai đoạn vòng loại Asian Cup hiện tại, chứ không phải xử ở vòng loại tiếp theo.

Điều này phù hợp với thông tin mà dư luận nắm bắt, tức tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Dù vậy, AFC vẫn chưa chính thức công bố quyết định này, cũng chưa ấn định thời gian cụ thể, mà chỉ cam kết rằng "sẽ xử".

"Vụ kiện này không thể xem nhẹ. Họ cần phải đánh giá sự thật. Ủy ban có quyền lực, nhưng quyền lực đó có giới hạn trong quy định kỷ luật. Không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn", ông Windsor John nói.

Như vậy trái với nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, AFC cho đến trưa ngày 16-3 vẫn chưa chính thức công bố xử thua Malaysia 2 trận gặp Việt Nam và Nepal.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn