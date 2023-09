Tuyên truyền pháp luật và trao tặng bình chữa cháy, mũ bảo hiểm cho bà con giáo dân

Trong tỉnh

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Giáo xứ Làng Nam, huyện Nghi Lộc.