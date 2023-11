Tuyến đường dài gần 3 km đầu tư hàng trăm tỉ đồng biến thành 'kênh'

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh được tỉnh Nghệ An, phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2002, tổng mức đầu tư dự án là 23,5 tỉ đồng, với quy mô xây dựng tuyến dài 2.957 m, điểm đầu tại cổng Ga Vinh, điểm cuối giao nhau với quốc lộ 1A, chỉ giới xây dựng 41 m, lòng đường 21 m. Năm 2006, dự án được triển khai, tuy nhiên, chỉ làm được đoạn từ Ga Vinh đến Bệnh viện Giao thông vận tải dài khoảng gần 1 km, còn lại đang dang dở, nhiều nơi vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Mùa mưa đường Lê Ninh thường xuyên ngập nước.

Nhiều đoạn đường Lê Ninh quanh năm thành nơi chứa nước thải.

Tuyến đường luôn ngập nước khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Thi công dang dở nên đường Lê Ninh thường xuyên ngập nước.

Có mặt tại dự án này, chúng tôi ghi nhận nhiều đoạn tuyến đường chưa thông, hệ thống mương thoát nước chưa kết nối dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài, chỉ cần một trận mưa lớn là nước ứ đọng cả tuần. Mặt đường, tại những vị trí chưa thi công lồi lõm như những cái bẫy, dọc hai bên đường cây cối, cỏ dại mọc um tùm khiến người tham gia giao thông qua đây vào buổi tối không khỏi lo lắng.

Lòng đường Lê Ninh thành điểm tập kết rác thải.

Rác thải đổ tràn ra lòng đường Lê Ninh

Thi công kéo dài đường Lê Ninh thành điểm tập kết rác thải

Nhiều đoạn trên tuyến đường trở thành nơi tập kết rác thải, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Anh Nguyễn Văn Sĩ, trú TP Vinh, Nghệ A, bức xúc: "Nắng thì bụi bẩn, mưa thì thành mương nước sâu, mỗi lần đi qua tuyến đường này đều hết sức khổ sở".

Cây cối mọc um tùm dọc đường Lê Ninh

Nhiều đoạn cây cỏ dại mọc lan ra lòng đường

Nhiều điểm trên tuyến đường vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng

Tuyến đường nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị do thi công kéo dài

Được biết, do triển khai kéo dài, mới đây vào tháng 10-2023, tổng mức đầu tư của tuyến đường Lê Ninh đã được UBND TP Vinh điều chỉnh lên gần 137 tỉ đồng.

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng TP Vinh, Nghệ An, cho biết dự án đường Lê Ninh kéo dài được triển khai từ lâu, phần chưa giải phóng được mặt bằng, phần gặp khó về vốn nên chậm đến nay. Hiện tại TP Vinh đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

