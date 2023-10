Nghệ An: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Tp.Vinh bị ngập nặng

Mưa lớn, với nước ngập sâu khiến cho việc đi lại của người dân trên địa bàn Tp.Vinh gặp nhiều khó khăn. Theo dự báo, ngày và đêm nay (29/10), Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm như: Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, TP Vinh, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, Diễn Châu..