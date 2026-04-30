Tuổi trẻ Nghệ An viết tiếp bản hùng ca thống nhất

Từ “địa chỉ đỏ” khơi nguồn tự hào

Hòa chung khí thế cả nước hướng về ngày lịch sử 30/4, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với nội dung phong phú, hình thức đa dạng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Nghệ An lan tỏa không khí thiêng liêng dịp 30/4.

Từ các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu lịch sử đến những chương trình giao lưu với nhân chứng, tất cả đều được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại xã Sơn Lâm, chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng dành cho học sinh Trường THCS Kim Lâm do Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, chia sẻ của bác Lay Thanh Phùng người từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm tháng gian khổ của dân tộc.

Những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về một thời “lửa đạn”, về ý chí kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh không chỉ tái hiện lịch sử mà còn giúp các em học sinh hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do, từ đó thêm trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay.

Bác Lay Thanh Phùng chia sẻ ký ức chiến tranh với học sinh.

Không khí thiêng liêng ấy tiếp tục lan tỏa đến vùng biên giới Nậm Cắn, nơi Liên đội Trường PTDTBT Tiểu học Phà Đánh tổ chức lễ kỷ niệm 30/4 trong không gian trang trọng, ấm áp.

Thông qua các tiết mục văn nghệ, hoạt động ôn lại truyền thống, các em đội viên, thiếu nhi không chỉ được sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc mà còn được bồi đắp lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tri ân và sẻ chia trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở việc giáo dục truyền thống, tuổi trẻ Nghệ An đang cụ thể hóa tinh thần yêu nước bằng những hành động thiết thực, hướng mạnh về cộng đồng. Mỗi phần việc, mỗi công trình thanh niên đều trở thành minh chứng sinh động cho trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Tại phường Tân Mai, chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” đã trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho bà con ngư dân. Dù giá trị vật chất không lớn, song những món quà ấy mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn khi vươn khơi, đồng thời tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm bám biển, chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao hỗ trợ ngư dân bám biển.

Cùng với đó, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng tại nhiều địa phương. Tại xã Văn Hiến, đoàn viên thanh niên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, những câu chuyện về một thời chiến tranh gian khổ được nhắc lại, trở thành những bài học sống động về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các thế hệ đi trước.

Ở phường Hoàng Mai, hình ảnh đoàn viên thanh niên cần mẫn vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy không chỉ góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, sạch đẹp, mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Từ hòa bình đến khát vọng cống hiến

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp này là các chương trình giao lưu, kể chuyện truyền thống như “Câu chuyện thời hoa lửa” tại xã Giai Xuân. Tại đây, bác Nguyễn Bùi Thực - cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những ký ức chân thực, giàu cảm xúc về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng của dân tộc.

Cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử Nguyễn Bùi Thực kể chuyện “thời hoa lửa”.

Những lời kể mộc mạc, chân thành không chỉ góp phần tái hiện sinh động những năm tháng “lửa đạn”, mà còn khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Từ những câu chuyện của quá khứ, giá trị của hòa bình hôm nay được cảm nhận sâu sắc hơn không chỉ là thành quả của biết bao hy sinh, mà còn là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng tương lai.

Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống diễn ra trong chuỗi hoạt động.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đang từng bước gieo mầm tình yêu quê hương, hun đúc lý tưởng cách mạng trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đó cũng chính là cách thế hệ hôm nay viết tiếp bản hùng ca 30/4 bằng những hành động cụ thể, bằng khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn