Tuấn Hưng không ngần ngại chi số tiền 'khủng' bao nguyên rạp, biết lý do ai cũng bất ngờ

Những ngày vừa qua, bộ phim Đào, phở và piano trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu mến điện ảnh Việt. Phim từng khiến hệ thống bán vé của Trung tâm chiếu phim Quốc gia tê liệt suốt nhiều ngày, khán giả muốn "săn" vé cũng khó khăn.

Ca sĩ Tuấn Hưng bao nguyên rạp mời gia đình xem "Đào, phở và piano".

Phim điện ảnh Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) đang là dự án điện ảnh tạo cơn sốt trên khắp cả nước. Trước sự ủng hộ của khán giả đối với một dự án nhà nước đặt hàng khiến không ít người bất ngờ, ngay cả với những nghệ sĩ tham gia phim.

Bộ phim được săn đón, dàn diễn viên vì thế mà được quan tâm hơn. Bên cạnh vai diễn chính do diễn viên Doãn Quốc Đam và Thùy Linh đảm nhận, vai diễn của ca sĩ Tuấn Hưng cũng được khán giả quan tâm, tìm hiểu.

Ca sĩ Tuấn Hưng (vai me-xừ Phán) trong phim viết trên trang cá nhân chia sẻ việc bản thân cũng chưa được xem hết Đào phở và piano do vướng lịch diễn khi phim chiếu thử cho ê-kíp.

"Tới khi phim được ra rạp thì vé cũng chẳng có, tất cả những người làm nên bộ phim đều bất ngờ quá đỗi với sự đột phá lần này.

Cũng bởi vậy, khi liên hệ được với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, mình đã quyết định đặt nguyên một phòng mời bạn bè, người thân đi xem", Tuấn Hưng viết.

Ca sĩ Tuấn Hưng trong những ngày quay phim "Đào, phở và piano".

Nam ca sĩ Tuấn Hưng nói thêm: "Tới giờ phút này, có lẽ đạo diễn Phi Tiến Sơn cùng đoàn phim, các diễn viên tham gia phim đều cảm thấy hạnh phúc, bồi hồi và xúc động về sự quan tâm của khán giả, cơ quan báo chí truyền thông đã dành cho chúng tôi, bên cạnh những lời khen là lời góp ý chân thành (trong đó có cả chê) cho phim. Những lời khen hay chê đều là những quan điểm cá nhân để ê-kíp có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo trong thời gian tới".

Trong phim, anh vào vai một công tử Hà Thành sống ở khu nhà giàu nhưng lại thương người và đặc biệt yêu nước. Vai diễn của Tuấn Hưng có nhiều nét thú vị, mang đến phút giây thư giãn cho bộ phim về đề tài chiến tranh vốn căng thẳng.

“Tôi đóng vai này bằng cả trái tim bởi tôi không được đào tạo về diễn xuất. Khi vào vai lúc nào tôi cũng tâm niệm mình là nhân vật, nhân vật phải làm như thế", ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Phân cảnh của ông phán (Tuấn Hưng) và hai ả đào trong Đào, phở và piano.

Một trong những phân cảnh gây chú ý của nam ca sĩ diễn ra trên ôtô. Để quen và lái được chiếc xe cổ chính là thử thách đầu tiên của Tuấn Hưng trong phim.

Với người đã quen lái xe tự động, ca sĩ Tuấn Hưng phải học cách lái xe chân côn. Khó khăn, lạ lẫm là vậy nhưng anh tự tin khoe những phân cảnh lái xe được hoàn thành chỉ trong một lần quay, hầu như không phải quay lại.

Chia sẻ về vai diễn trong Đào, phở và piano, Tuấn Hưng khẳng định mình có sự lựa chọn đúng đắn bởi không dễ để có cơ hội tham gia một bộ phim với đề tài về của lịch sử, cách mạng.

“Tôi không biết vai diễn này tôi diễn đạt hay chưa, bởi diễn xuất và ca hát hoàn toàn khác nhau. Khi hát tôi biết mình hát hay hay dở, nhưng diễn xuất lại là cảm nhận của mỗi người”, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ.

Ca sĩ Tuấn Hưng và những người bạn đến xem Đào, phở và piano.

Giọng ca "Tìm lại bầu trời" khẳng định niềm đam mê diễn xuất với vai ông phán trong Đào, phở và piano. Trước đó, Tuấn Hưng cũng nhấn mạnh việc vai diễn của anh nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả không phải chỉ do "ăn may".

Theo anh, tìm được vai hợp với mình không phải dễ, bởi khả năng của bản thân phải được phối hợp với mắt nhìn của đạo diễn. “Rất may mắn tôi gặp được chú Phi Tiến Sơn - một đạo diễn giỏi, kỹ tính - để cùng thực hiện ước mơ của mình”, nam ca sĩ nêu.

Đáng chú ý nhắc tới sự so sánh của công chúng giữa hai bộ phim Mai và Đào phở và piano, Tuấn Hưng cho rằng: "Chúng ta khoan nói và so sánh với những bộ phim đang chiếu cùng lúc, bởi đó là sự so sánh đánh giá khập khiễng. Mỗi phim sẽ có nội dung và mức chi phí đầu tư khác nhau.

Không có một thước đo chuẩn nào cho những tác phẩm nghệ thuật cả, chỉ có tình cảm sự quan tâm của khán giả là thước đo chuẩn mực nhất cho tác phẩm đó.

Xét cho cùng , Đào phở và piano đã đang từng bước chiếm được lòng tin yêu của số đông khán giả đến rạp thưởng thức phim".

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn