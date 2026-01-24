Khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Các đối tượng gồm Đặng Văn Vinh (SN 1997, đăng ký thường trú tại tổ dân phố Lệ Tảo 1, phường Phù Liễn); Phạm Thị Hoa (SN 1992, trú tại thôn Kinh Lương, xã Tân Minh, TP Hải Phòng); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1999, trú tại thôn Cầu Khai, xã Mậu A; thuê địa điểm tại số 050, đường Tố Hữu, tổ 4, phường Lào Cai) và Lô Minh Quang (SN 2006, trú tại Bản 2 Là, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, căn cứ vào đơn trình báo của gia đình một nạn nhân tên là L.T.T, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an phường Lào Cai tiến hành kiểm tra số nhà 050, đường Tố Hữu, tổ 4, phường Lào Cai. Quá trình kiểm tra đã phát hiện 21 nhân viên nữ, trong đó có nhiều người chưa đủ 16 tuổi đang được quản lý để tham gia dịch vụ rót bia, bấm bài. Từ đây, vụ án được điều tra, làm rõ.

Đối tượng Đặng Văn Vinh và Phạm Thị Hoa tại cơ quan Công an.

Được biết, từ đầu năm 2025, Vinh và Tuấn thuê địa điểm tại phường Lào Cai, hoạt động cung cấp nhân viên rót bia, bấm bài tại các quán karaoke trên địa bàn phường Lào Cai và lân cận. Để tuyển dụng nhân viên, Tuấn thường xuyên đăng thông tin tuyển nhân viên rót bia, bấm bài trên các trang facebook có tên “Tuyển Nhân Viên Karaoke” và “Tuyển nhân viên karaoke khu vực miền bắc”, cam kết “việc nhẹ, lương cao” với mức lương, thưởng cao để tuyển mộ, lôi kéo những phụ nữ, trẻ em không có việc làm ổn định ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đến làm việc cho Vinh và Tuấn…

Về phần nạn nhân T, theo lời kể của nạn nhân, do hoàn cảnh khó khăn, T bỏ học từ sớm rồi đi tìm việc làm. Qua mạng xã hội, T quen biết rồi đến làm thuê cho Quang và Hoa; được các đối tượng bố trí làm nhân viên rót bia, bấm bài hát tại quán karaoke ở khu vực xã Tân Minh, TP Hải Phòng. Mặc dù không được ứng tiền lương hoặc ứng tiền mua đồ dùng cá nhân nhưng nạn nhân vẫn bị Hoa ép viết giấy nhận nợ (ghi thành nợ tiền mua điện thoại di động) với số tiền 13 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, quá trình làm việc, T còn bị Quang và Hoa áp dụng các hình phạt để trừ tiền. T làm việc tại Hải Phòng được một thời gian thì Quang và Hoa đã liên hệ với Vinh để đưa T lên Lào Cai.

Cụ thể, quá trình trao đổi, Quang đã gửi cho Vinh ảnh của nạn nhân T; đồng thời, đề nghị Vinh phải trả nợ 20 triệu đồng là số tiền nợ của T, Vinh đồng ý… Theo thoả thuận, tối 23/12/2025, Vinh cùng Đặng Trung Đức (SN 2005, trú tại tổ dân phố Lệ Tảo 1, phường Phù Liễn, là người được Vinh thuê để quản lý nhân viên) đã về Hải Phòng đón T… Để trói buộc nạn nhân, trong quá trình giáo dịch, Vinh đã đưa cho T cầm số tiền 20 triệu đồng trên rồi bảo Đức sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh trên để làm căn cứ xác định T nợ tiền, buộc nạn nhân phải làm việc cho Vinh. Trên thực tế, số tiền này, T đã đưa cho Quang.

Sau khi về Lào Cai, Vinh giao T cho Tuấn; đối tượng Tuấn đã yêu cầu T phải viết giấy nhận nợ 26 triệu đồng gồm tiền chuộc T từ Quang -Hoa và tiền chi phí đi lại đưa, đón. Sau đó, Vinh và Tuấn đưa T về số nhà 050, đường Tố Hữu, tổ 4, giao cho Đặng Trung Đức cùng Giàng Văn Hưng (SN 2005, trú tại xã A Mú Sung); Vàng Láo Tả (SN 2000, trú tại xã Bát Xát) và Vàng Láo San (SN 2003, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), đều là những người được Vinh và Tuấn thuê quản lý nhân viên, quản lý, trông giữ và đưa đón đến các cơ sở kinh doanh karaoke phục vụ khách rót bia, bấm bài. T ở cùng một số nhân viên khác, bị Vinh và Tuấn áp dụng các hình phạt trừ tiền nhằm bắt T làm việc không công. Do không muốn làm nên T đã liên hệ, thông báo cho gia đình về nội dung sự việc và trình báo cơ quan Công an. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục áp dụng các biện pháp điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý người phạm tội theo quy định.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân