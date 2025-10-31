Từ năm 2030, Tiếng Anh trở thành môn bắt buộc ngay từ lớp 1

Đề án “Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” vừa được Chính phủ công bố ngày 29/10, đặt mục tiêu đến năm 2030 tất cả trường phổ thông trên cả nước dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1.

Hiện nay, Tiếng Anh là môn bắt buộc từ lớp 3, còn ở lớp 1, 2 là môn tự chọn nếu trường đủ điều kiện. Theo lộ trình mới, ít nhất 20% số trường sẽ đạt mức độ 1 về giảng dạy ngôn ngữ này, 5% mức độ 2 và 2% mức độ 3. Các mức độ được xác định dựa trên môi trường sử dụng tiếng Anh, chất lượng giảng dạy, học liệu, chuyển đổi số và đội ngũ giáo viên.

Ở bậc mầm non, trong 5 năm tới, tất cả trường phải đảm bảo điều kiện cho trẻ làm quen với tiếng Anh, ít nhất 10% đạt mức độ 1. Đến năm 2045, tỷ lệ này tăng lên 50% mức 1, 20% mức 2 và 10% mức 3. Với bậc đại học, 50% trường đạt mức độ 2, 35% đạt mức độ 3.

Đề án đặt mục tiêu hình thành môi trường học tập, sinh hoạt sử dụng tiếng Anh trong nhà trường, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp đánh giá.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần bổ sung hơn 22.000 giáo viên tiếng Anh ở cấp mầm non và tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh vào năm 2030.

Đề án kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, đưa tiếng Anh trở thành công cụ giao tiếp và học tập phổ biến, phục vụ quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

