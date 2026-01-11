Tiếp nhận cá thể gà tiền mặt vàng quý hiếm

Trước đó, lực lượng chức năng xã Na Ngoi trong quá trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về các quy định bảo vệ động vật hoang dã, Công an xã Na Ngoi được một công dân trú bản Phù Quặc 2 (xã Na Ngoi) tự giác giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng đang nuôi giữ.

Cá thể gà tiền mặt vàng mà người dân tự nguyện giao nộp.

Công an xã Na Ngoi phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tiếp nhận và bàn giao cho vườn quốc gia Pù Mát để chăm sóc con vật. Hiện cá thể này được nuôi và theo dõi sức khoẻ trước lúc thả về tự nhiên.

Gà tiền mặt vàng (tên khoa học Polyplectron bicalcaratum) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB - nhóm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Vườn quốc gia Pù Mát rộng 94.700 ha, trải dài trên ba huyện cũ của tỉnh Nghệ An gồm Con Cuông; Tương Dương và Anh Sơn. Đường ranh giới phía Nam chạy dọc biên giới Việt - Lào. Vườn có hơn 2.500 loài thực vật và hơn 1.000 loài động vật.

