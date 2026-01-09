Chưa có căn cứ để xác định việc “ăn chặn” suất ăn bán trú tại Trường Mầm non 19/5

Trường Mầm non 19/5 ở xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Thời gian qua, một số phụ huynh học sinh Trường Mầm non 19/5, xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) có đơn phản ánh gửi các cơ quan chức năng cho rằng, bữa ăn bán trú của học sinh chưa tương xứng với mức tiền đóng góp và nghi ngờ có việc cắt xén suất ăn cùng một số khoản thu chi chưa minh bạch. Theo kết quả xác minh của UBND xã Bờ Ngoong, chưa có căn cứ xác định việc “ăn chặn” suất ăn và nhà trường được yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công khai hoạt động bán trú.

Cụ thể nội dung đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (trú xã Bờ Ngoong) đứng tên nêu rõ: mức tiền ăn bán trú được nhà trường thu là 20.000 đồng/trẻ/ngày. Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh đã kiểm tra thực tế bếp ăn vào ngày 11/11/2025. Thời điểm đó có 121 học sinh đi học, tổng tiền ăn phụ huynh đóng trong ngày là 2.420.000 đồng, trong khi chi phí thực phẩm thực tế được phụ huynh ước tính khoảng 1.839.000 đồng (chênh lệch 581.000 đồng/ngày). Từ số liệu này, phụ huynh suy ra mức chênh lệch khoảng 12,78 triệu đồng/tháng (22 ngày học) và khoảng 115 triệu đồng trong 9 tháng học.

Ngoài tiền ăn, nội dung đơn của bà Nga còn phản ánh một số khoản thu khác trong năm học như: tiền đồ dùng học tập, vệ sinh, nhân công phục vụ bếp… chưa được thông tin rõ ràng và minh bạch.

Liên quan đến nội dung phản ánh này, báo cáo số 245/BC-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Bờ Ngoong nêu rõ, xã đã thành lập tổ công tác theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND làm việc với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, các cá nhân có liên quan, Ban Giám hiệu Trường Mầm non 19/5, nhân viên nấu ăn, đại diện phụ huynh học sinh để đối chiếu nội dung phản ánh với hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong Nguyễn Hữu Tỵ cho biết, địa phương đã tiếp nhận phản ánh và tổ chức xác minh theo đúng trình tự, trên cơ sở làm rõ từng nội dung cụ thể. Kết quả xác minh được tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và thông tin đến các bên liên quan, bảo đảm khách quan, đúng quy định.

Theo báo cáo xác minh, ngày 11/11/2025, thời điểm phụ huynh phản ánh việc kiểm tra bếp ăn, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường không làm việc trực tiếp với đoàn phụ huynh do tham gia học tập nghị quyết theo kế hoạch của địa phương. Việc kiểm tra bếp ăn do phụ huynh tự thực hiện, không có hoạt động cân, đo khối lượng thực phẩm, chủ yếu đánh giá bằng quan sát. Tổ công tác nhận định, các số liệu chênh lệch tiền ăn nêu trong đơn là ước tính, không kèm theo hóa đơn, chứng từ hoặc biên bản kiểm tra có xác nhận của nhà trường; trong khi hoạt động bán trú của trường được quản lý theo phương thức quyết toán theo tháng, không theo từng ngày riêng lẻ. Vì vậy, việc suy rộng số liệu từ một ngày ra tháng và 9 tháng học như trong đơn phản ánh là không đủ cơ sở pháp lý để kết luận.

Bà Thái Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 cho biết, nhà trường thực hiện thu tiền ăn bán trú theo thỏa thuận với phụ huynh. Việc mua thực phẩm căn cứ giá thị trường tại địa phương và được tổng hợp, quyết toán định kỳ. Bà Thái Thị Tâm thừa nhận, trong ngày 11/11/2025 có thiếu sót trong khâu chuẩn bị bữa ăn do việc chốt số lượng học sinh đi học trong ngày chưa sát thực tế, dẫn đến thiếu hụt cục bộ và đã rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình tổ chức bán trú. Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 khẳng định, nhà trường không có chủ trương "cắt xén" suất ăn của học sinh và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, phụ huynh để cung cấp thông tin theo quy định.

Theo kết luận của tổ công tác UBND xã Bờ Ngoong, đến thời điểm kiểm tra (31/12/2025), xác minh, chưa có căn cứ xác định Trường Mầm non 19/5 ăn chặn suất ăn của học sinh. Các số liệu về việc "cắt xén" tiền ăn theo ngày, theo tháng và trong 9 tháng học được nêu trong đơn phản ánh không đủ chứng cứ kèm theo để xem xét xử lý theo hướng vi phạm. Đối với nhóm nội dung phản ánh về việc thu chi chưa minh bạch, báo cáo xác minh ghi nhận nhà trường có hồ sơ, bảng kê và quyết toán theo năm học. Tuy nhiên, việc công khai và thông tin đến phụ huynh chưa đầy đủ là nguyên nhân phát sinh băn khoăn, thắc mắc.

UBND xã Bờ Ngoong cho biết đã yêu cầu Trường Mầm non 19/5 khắc phục các thiếu sót được chỉ ra, nhất là việc chốt số lượng học sinh đi học hằng ngày; đồng thời tăng cường công khai thông tin về hoạt động bán trú gồm: mức thu, thực đơn và quyết toán định kỳ để phụ huynh giám sát. Chính quyền địa phương khuyến nghị, phụ huynh khi có phản ánh, kiến nghị cần cung cấp tài liệu, chứng cứ cụ thể và phối hợp với nhà trường, cơ quan quản lý để việc kiểm tra, đối chiếu số liệu được khách quan, đúng quy định góp phần bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho trẻ mầm non.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong Nguyễn Hữu Tỵ khẳng định, thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo các trường trên địa bàn có tổ chức ăn bán trú thực hiện nghiêm túc việc thu đúng, thu đủ, chi đúng, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả đối với số tiền thu từ dịch vụ ăn bán trú cũng như các khoản thu khác và công khai thông tin đến phụ huynh biết để giám sát. UBND xã tiếp tục theo dõi, kiểm tra hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại phát sinh, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho học sinh.

