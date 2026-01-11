Thói quen buổi sáng hại gan 'một chín một mười' với bia rượu

Bỏ bữa sáng hoặc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh có thể gây hại gan. Ảnh: Freepik.

Gan đảm nhiệm một trong những chức năng quan trọng nhất trong cơ thể con người, đó là loại bỏ độc tố trong quá trình tiêu hóa thức ăn, đồng thời lưu trữ các chất dinh dưỡng thiết yếu và kiểm soát các quá trình trao đổi chất. Mặc dù gan có khả năng tự làm sạch và tự chữa lành đáng kinh ngạc, theo thời gian, nó có thể suy yếu.

Những thói quen đang 'bào mòn' gan

Ngoài việc uống rượu bia, một số thói quen xấu vào buổi sáng có thể gây hại cho gan, cần thay đổi sớm.

Không ăn sáng

Nhiều người có thói quen ngủ muộn nên không thể dậy sớm. Vì vậy, họ rơi vào trạng thái vội vàng khi thức giấc và không có thời gian để ăn sáng. Điều này dễ dàng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Theo India Times, bạn không ăn sáng sẽ không đủ nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể. Lúc này, cơ thể huy động glycogen trong gan, hoạt động của insulin sẽ tăng lên. Tuy nhiên, do cơ thể không có đủ thức ăn để cung cấp cho quá trình trao đổi chất, gánh nặng cho gan sẽ tăng lên. Theo thời gian, gan bị quá tải dẫn tới các vấn đề sức khỏe.

Ăn sáng kém lành mạnh

Lựa chọn bữa sáng kém lành mạnh với thực phẩm siêu chế biến - thức ăn nhanh, thực phẩm đông lạnh và đồ ăn nhẹ đóng gói - có thể gây hại cho gan. Những thực phẩm này thường chứa nhiều đường bổ sung, chất bảo quản và chất béo không lành mạnh, khó phân hủy. Cơ thể hấp thu quá nhiều những chất này sẽ tăng gánh nặng giải độc cho gan, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn, bao gồm xơ gan và suy gan.

Nhịn tiểu

Đây là thói quen hại gan và cả bàng quang. Sau một đêm, rất nhiều độc tố trong cơ thể cần được đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu bạn nhịn tiểu, những chất độc này rất dễ dẫn đến tình trạng gan nhiễm độc.

Hút thuốc

Nhiều người có thói quen hút thuốc ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Tuy nhiên, sau một đêm dài giải độc và trao đổi chất, gan vẫn trong giai đoạn phục hồi nên rất nhạy cảm. Các chất độc trong thuốc lá lúc này xâm nhập vào cơ thể nhanh và nhiều hơn, tăng gánh nặng giải độc cho gan.

Uống thuốc khi đói

Vì không có thời gian, nhiều người uống thuốc trực tiếp mà không ăn sáng dù có những loại thuốc không được uống lúc đói. Ngoài việc ảnh hưởng sức khỏe hệ tiêu hóa, điều này còn tác động đến quá trình giải độc của gan, khiến cơ quan này khó hoạt động tốt hơn. Việc tự ý uống thuốc khi bụng đói sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn không chỉ cho gan mà nhiều cơ quan khác.

Hút thuốc lá ngay khi thức dậy có thể cản trở quả trình thải độc của gan, gây ra các vấn đề nguy hiểm cho gan. Ảnh: Unsplash.

Thói quen thải độc gan khi thức dậy

Để gan luôn khỏe mạnh và giải độc cơ thể hiệu quả, bạn nên duy trì những thói quen rất đơn giản dưới đây vào mỗi buổi sáng.

Cố gắng đi đại tiện

Theo AARP, đi vệ sinh vào buổi sáng không chỉ giúp loại bỏ độc tố mà còn giảm áp lực cho gan, khiến cơ quan này tập trung vào quá trình chuyển hóa và thải độc hiệu quả hơn. Thời điểm tốt nhất để đi vệ sinh là ngay sau khi thức dậy, khi đại tràng co bóp mạnh mẽ nhất, giúp đào thải phân và chất độc tích tụ qua đêm.

Uống một cốc nước ấm

Uống một cốc nước ấm (200-300 ml) vào buổi sáng thúc đẩy nhu động ruột và tuần hoàn máu khắp cơ thể. Theo bài nghiên cứu đăng tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa (Mỹ), uống nước ấm ngay sau khi thức dậy giúp tăng tốc độ trao đổi chất lên đến 30%, đồng thời kích thích lưu thông máu và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh vai trò của việc bổ sung đủ nước để duy trì sự cân bằng điện giải, ngăn ngừa nguy cơ sỏi thận và hỗ trợ chức năng gan.

Tập giãn cơ nhẹ hoặc yoga

Hoạt động thể chất nhẹ nhàng 10-15 phút vào buổi sáng, chẳng hạn yoga hoặc giãn cơ, có thể thúc đẩy tuần hoàn và cải thiện khả năng chuyển hóa chất béo của gan, theo NDTV. Các tư thế yoga như tư thế rắn hổ mang (Bhujangasana) và tư thế xoắn cột sống (Ardha Matsyendrasana) đặc biệt có lợi cho việc kích thích chức năng gan. Tập thể dục giúp giảm mỡ gan bằng cách cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ trao đổi chất tổng thể.

Ăn sáng cân bằng

Để bảo vệ gan, nên ăn sáng trong vòng 30 phút sau khi thức dậy, ưu tiên thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, bánh mì nguyên cám, trứng. Một bữa sáng cân bằng giúp duy trì hoạt động trao đổi chất, kích thích gan tiết mật đúng cách, từ đó hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể hiệu quả hơn.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn