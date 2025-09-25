Bộ GD-ĐT ban hành chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học

(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Học sinh dự bị đại học được bồi dưỡng kiến thức văn hóa và môn Tiếng Anh, môn Tin học và ba môn theo tổ hợp môn đã sử dụng để xét tuyển vào trường dự bị đại học (môn 1, môn 2, môn 3 bao gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Đây là một trong các nội dung của Thông tư số 20/2025/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học.

Thông tư quy định, đối với tổ hợp môn có đồng thời môn Toán và môn Ngữ văn, thời gian học môn Toán là 8 tiết/tuần, thời gian học môn Ngữ văn là 7 tiết/tuần.

Thời gian bồi dưỡng dự bị đại học là 1 năm học. Hiệu trưởng trường dự bị đại học quyết định kế hoạch năm học đảm bảo đủ 28 tuần thực học, thời gian còn lại để tổ chức ôn tập, thi cuối khóa và các hoạt động khác.

Chương trình cũng yêu cầu tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm đối với môn khoa học tự nhiên tại từng chủ đề, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh trong khai thác và sử dụng công nghệ AI trong mỗi môn học.

Chương trình có cấu trúc linh hoạt với khoảng 70% nội dung và thời lượng bắt buộc; 30% nội dung và thời lượng do nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung học tập cho học sinh phù hợp với nhu cầu học sinh và điều kiện của nhà trường.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa, phát triển từ chương trình môn học quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, đổi mới theo xu hướng tiếp cận thế giới, đồng thời gắn liền với thực tế đào tạo của các trường dự bị đại học. Nội dung chương trình thể hiện cách tiếp cận những nội dung được trong nước và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Thông tư đã xây dựng các tổ hợp các môn bồi dưỡng kiến thức văn hoá bảo đảm đa dạng, toàn diện phù hợp với nhiều lựa chọn của học sinh dân tộc.

Việc ban hành Thông tư nhằm đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng học sinh dân tộc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có có đủ năng lực, phẩm chất các môn học theo định hướng nghề nghiệp.

Thông tư mới ban hành cũng nhằm cụ thể hóa chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo./.

