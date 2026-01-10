U23 Nhật Bản thị uy sức mạnh

U23 Nhật Bản thắng trận thứ 2 liên tiếp.

Đội bóng xứ mặt trời mọc nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt ngay từ những phút đầu. Phút thứ 3, Ozeki bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U23 Nhật Bản. Trên chấm 11 m, Nwadike lạnh lùng sút thẳng vào trung lộ khung thành, đánh bại thủ môn Adli để mở tỷ số.

Có bàn dẫn trước, U23 Nhật Bản duy trì sức ép bằng lối chơi tốc độ và kiểm soát không gian tốt ở hai biên. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, trong đó có cú sút vọt xà của Ozeki, đội bóng áo xanh tiếp tục gia tăng cách biệt ở phút 37. Từ một pha phối hợp bên cánh trái, Ozeki tung cú sút chân phải căng và hiểm, đưa bóng găm thẳng vào góc xa, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, U23 UAE nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Nhật Bản.

Bước ngoặt cuối cùng đến ở phút 82. Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng tìm đến vị trí của Shusuke Furuya ở cột xa. Cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người bị thủ môn Adli cản phá, nhưng VAR xác nhận bóng đã qua vạch vôi, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Kết quả này giúp "Samurai trẻ" củng cố ngôi đầu bảng và chứng tỏ họ là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch của giải.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn