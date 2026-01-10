Học sinh Việt Nam thắng lớn tại cuộc thi Thử thách Công nghệ trẻ châu Á

Các đội thi đạt giải Vàng của bảng Inno-Tech Secondary.

Ngày 7-9/1, vòng chung kết cuộc thi Thử thách Công nghệ trẻ Châu Á - Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2026) được tổ chức ở bang Penang - Malaysia.

YTAC 2026 là cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh Châu Á, do Eduwel phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tech Dome Penang tổ chức, được công nhận và bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia. Tại Việt Nam, KDI Education là đối tác chính thức từ năm 2025.

Cuộc thi năm nay quy tụ gần 100 đội đến từ nhiều quốc gia, thi đấu ở 6 nội dung. Các thí sinh đã trình bày các dự án sáng tạo về công nghệ ứng dụng trong đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội bằng công nghệ.

Học sinh Việt Nam tự tin thuyết trình với ban giám khảo.

Tại YTAC 2026, các đội thi đại diện Việt Nam được tuyển chọn từ các thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc, đến từ Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh và Gia Lai. Các đội thi Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo thông qua những giải pháp công nghệ độc đáo, thể hiện tư duy đột phá.

Đoàn Việt Nam giành 2 giải Vàng, trong đó, giải Vàng bảng Inno -Tech Secondary được trao cho nhóm học sinh Ngô Bá Minh, Nguyễn Lê Gia Đạt, Ngô Phan Gia Bảo đến từ trường Tiểu học - THCS - THPT IGC Tây Ninh và THPT chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) với dự án Interactive Learning Support for Children with Language Disorders - Hỗ trợ học tập tương tác cho trẻ em mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.

Giải Vàng bảng Inno -Tech Primary thuộc về nhóm học sinh Nguyễn Đỗ Đại Hải, Kiều An An, Lê Ngọc Mai đến từ Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (Hà Nội) với dự án Software to Improve English Speaking & Writing Skills - Phần mềm bổ trợ cho học sinh nâng cao kỹ năng nói và viết trong tiếng Anh.

Bên cạnh đó, đoàn Việt Nam còn khép lại một mùa thi YTAC thành công với 8 giải Bạc và 5 giải Đồng.

Đội thi đến từ Trường THCS Bình Thọ (TPHCM) nhận giải Bạc từ Ban tổ chức.

Thành công tại Cuộc thi Thử thách Công nghệ Trẻ Châu Á – Youth Tech Asia Challenge 2026 không chỉ mang lại niềm tự hào mà còn khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam cũng như chất lượng đào tạo STEM trong nước.

Đoàn học sinh Việt Nam đã chứng minh rằng, với tinh thần đam mê, tư duy sáng tạo và sự nỗ lực bền bỉ, các em hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh và tỏa sáng trên những sân chơi công nghệ, sáng tạo mang tầm quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, cuộc thi còn mở ra cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác quốc tế.

Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, phát triển năng lực và hướng tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình học tập và sáng tạo trong tương lai.

Tác giả: Phuc Đinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn