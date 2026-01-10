Một tỉnh dự kiến thi kiến thức 8 môn để tuyển sinh lớp 10

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết đang chuẩn bị kế hoạch, thông báo, tiếp thu ý kiến để tham mưu UBND tỉnh quyết định bài thi thứ 3 vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, ngoài hai môn Toán và Ngữ văn bắt buộc, tỉnh này dự kiến bài thi thứ 3 là tổ hợp 3 môn: Lịch sử và địa lý, Khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Bài thi 90 phút, bao gồm 80 câu trắc nghiệm.

Trong đó, mỗi phân môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học có 10 câu hỏi, môn Tiếng Anh có 30 câu. Mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ được 0,125 điểm (thang điểm 10).

Lý giải về thay đổi này, Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết trước năm học 2020-2021, công tác tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện theo phương thức xét học bạ. Sau đó, phương thức này đã bộc lộ những hạn chế nhất định, nên từ năm học 2021-2022, tỉnh chuyển sang thi ba môn, gồm Toán, Ngữ văn và một môn khác (ba năm gần nhất là môn Tiếng Anh).

Sở nhận định việc thi tuyển sinh vào lớp 10 đã trở thành giải pháp tích cực, nâng cao chất lượng dạy học và là động lực học tập cho học sinh trong các trường THCS.

Tuy nhiên, việc cố định 3 môn thi như trên đã dẫn tới tình trạng các nhà trường, giáo viên và học sinh tập trung cao hơn vào dạy và học các môn học có thi tuyển sinh vào lớp 10.

Các môn học còn lại bị xem nhẹ, làm cho cả giáo viên và học sinh có thiên hướng dạy và học lệch, học tủ, không phát huy được năng lực của nhiều em học sinh có thiên hướng học tốt các môn học khác. Nhiều em bị thiệt thòi khi phải tham gia thi tuyển sinh với những môn thi không thuộc thế mạnh của mình.

Do đó, sở dự kiến lựa chọn bài thi tổ hợp nhằm ổn định về môn thi, không phải thay đổi môn thi hàng năm; giúp học sinh yên tâm học đều các môn; chuẩn bị từ sớm và không có tâm lý chờ đợi môn thi.

Ngoài ra, xu thế chung hiện nay là chuyển từ đánh giá nặng về kiến thức chuyên sâu sang đánh giá tổng hợp, diện rộng. Điều này giúp giảm rủi ro cho học sinh, đặc biệt là những học sinh học yếu ở một môn học nào đó.

"Bài thi tổ hợp sẽ đánh giá kiến thức ở nhiều lĩnh vực, hạn chế việc học sinh phải 'đánh cược' vào một môn thi, góp phần phản ánh đầy đủ năng lực học sinh. Đây là hướng đi phù hợp với đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông hiện nay", báo cáo của sở nêu.

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết kiến thức ở bài thi tổ hợp chủ yếu trong chương trình lớp 9. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Sở cho biết kiến thức ở bài thi tổ hợp chủ yếu trong chương trình lớp 9. Mức độ đánh giá nhận thức của đề thi chủ yếu ở mức nhận biết (70%) và thông hiểu (20%), 10% còn lại là vận dụng (mức độ khó hơn).

Cấu trúc bài thi như trên không yêu cầu học sinh phải học thêm kiến thức ngoài chương trình hay phải ôn luyện các kiến thức vận dụng và vận dụng cao. Điều này giúp cho học sinh không phải dồn toàn bộ “rủi ro” để tập trung học thêm, ôn luyện vào một môn duy nhất.

Đây là yếu tố rất quan trọng trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học. Đồng thời, số câu Tiếng Anh chiếm nhiều nhất (30/80) góp phần thực hiện mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

"Việc điều chỉnh bài thi không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển so với các năm trước. Bởi lẽ, cơ hội trúng tuyển được quyết định bởi chỉ tiêu tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển (lấy từ cao xuống thấp)", Sở GD&ĐT Sơn La khẳng định.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD&ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Quy định áp dụng từ năm 2025, song rất ít địa phương chọn bài thi tổ hợp và chưa có địa phương nào chọn bài thi tổ hợp với nhiều mảng kiến thức như Sơn La dự kiến.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn