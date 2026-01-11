Thị trường hoa cây cảnh Tết đã khởi động, người dân "tranh thủ" đón xuân sớm

Chị Nguyễn thị My - chủ cửa hàng hoa trên phường Vinh Phú cho biết: "Quất là loại cây cảnh có thể chơi Tết được lâu. Hiện tại chúng tôi đã nhập về để bán. Nhiều vị khách hàng khó tính và biết chăm sóc thường họ sẽ đi chọn trước để về chưng Tết sớm. Do năm qua có nhiều đợt bão lũ nên nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết khá khan hiếm. Để có thêm hàng độc lạ, chúng tôi phải liên hệ khắp nơi mới có hàng về để bán. Vì vậy, giá hoa và cây cảnh năm nay có đắt hơn so với năm ngoái khoảng 10 - 20%".