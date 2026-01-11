Thị trường hoa cây cảnh Tết đã khởi động, người dân "tranh thủ" đón xuân sớm

Dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026, nhiều loại hoa đã bung nở sớm và xuất hiện tại các chợ hoa ở các tuyến phố Nghệ An.
Thị trường hoa Tết sẽ bắt đầu sôi động vào tháng 11 Âm lịch. Nhiều người dân có quan niệm đi mua sắm sớm để chọn hoa đẹp, chưa bị tác động nhiều bởi giá cả thị trường và có nhiều thời gian để lựa chọn. Bởi vậy, các nhà vườn đã bắt đầu tập kết hoa để phục vụ khách.
Tại làng hoa, cây cảnh ở làng nghề hoa Kim Phúc, Kim Chi,... xã Vinh Phú đã tấp nập những chuyến xe chở hoa, cây cảnh đi nhập, đi bán lẻ tại các chợ trong và ngoại tỉnh. Trước các cơ sở kinh doanh nhà vườn cũng đã có hàng loạt xe tải cỡ lớn, nhỏ chở hoa, cây cảnh từ khắp nơi như Đà Lạt, Hà Nội, Hưng Yên,...đổ về.
Chủ cơ sở vườn hoa Phong Nhi, ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết, từ vài tháng trước Tết, nhà vườn đã nhập các loại hoa, cây cảnh về phục vụ Tết từ các thủ phủ hoa lớn như Đà Lạt, Hà Nội, Sài Gòn, Hưng Yên,…. Sau khi nhập về được tỉa cành, lá, vào chậu chăm sóc ổn định rồi xuất cho các đại lý và bán lẻ tại vườn.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đã có nhiều khách hàng đến lựa chọn hoa mang về chăm sóc, chưng trong gia đình. Hơn thế nữa, những cơn bão vừa qua cũng khiến nhiều hoa và cây cảnh của nhiều hộ gia đình bị hư hỏng nặng. Họ tranh thủ thời gian đi chọn những chậu hoa, cây cảnh về "setup" cho sân vườn đón xuân sớm.
Nhiều nhà vườn cho biết năm nay ảnh hưởng của mưa bão nên số lượng hoa hiếm và giá cả có "đội lên" hơn so với năm ngoái.
Nhiều khách hàng đã chốt được những chậu hoa đẹp về trang trí đón xuân sớm.
Một nữ khách hàng xinh đẹp đã chốt được chậu quất ưng ý về để chưng Tết sớm. Người phụ nữ này cho biết, quất chơi Tết được thời gian dài nên tranh thủ đi chọn lựa sớm. Chậu quất này với giá 300.000 đồng, so với năm ngoái thì quất năm nay không đắt hơn nhiều. Tranh thủ thời gian rảnh, người phụ nữ này có thể chọn được quất đẹp, không bị ép giá.
Chị Nguyễn thị My - chủ cửa hàng hoa trên phường Vinh Phú cho biết: "Quất là loại cây cảnh có thể chơi Tết được lâu. Hiện tại chúng tôi đã nhập về để bán. Nhiều vị khách hàng khó tính và biết chăm sóc thường họ sẽ đi chọn trước để về chưng Tết sớm. Do năm qua có nhiều đợt bão lũ nên nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết khá khan hiếm. Để có thêm hàng độc lạ, chúng tôi phải liên hệ khắp nơi mới có hàng về để bán. Vì vậy, giá hoa và cây cảnh năm nay có đắt hơn so với năm ngoái khoảng 10 - 20%".
Các loại cây cảnh như: kim tiền, hạnh phúc, đỗ quyên, phúc lộc thọ, hoa hồng… có giá dao động từ 80.000 đồng -300.000 đồng/cây. Các loại cây lâu năm có giá từ 5 00.000đồng- 50 triệu/cây tuỳ loại.
"Năm nay người đặt mua hoa khá sớm. Ngày hôm nay đây là chuyến thứ 10 tôi đi lấy hàng về bán. Họ chủ yếu lấy cây cảnh về trang trí tiểu cảnh ở sân và trong nhà. Mặc dù, giá có nhỉnh hơn năm ngoái nhưng lượng khách mua vẫn nhiều", chị Yến - chủ cửa hàng hoa ở chợ Quang Trung cho biết.
Việc người dân mua hoa Tết sớm giúp nhà vườn chủ động nguồn hàng, giảm áp lực tiêu thụ dồn vào những ngày cận Tết. Hơn thế nữa, việc người dân chủ động mua hàng sớm góp phần ổn định giá cả, hạn chế tình trạng “sốt giá” như các năm trước.
Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hương Lê – Chủ tịch hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết, đến thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh đã sôi động. Mỗi ngày có hàng chục xe ôtô tải đến mua hoa của các nhà vườn. Toàn xã có 3 làng nghề hoa cây cảnh với khoảng gần 300 hộ kinh doanh, có nhiều hộ kinh doanh rất phát đạt từ làng nghề hoa, cây cảnh. Mặc dù ảnh hưởng của các cơn bão trong năm nhưng người dân làng hoa ở xã đã nỗ lực khôi phục sản xuất nên vẫn có nhiều mặt hàng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm nay, hoa, cây cảnh được giá, lượng khách hàng đến mua nhiều nên người dân cũng phấn khởi.
