Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Ngày 10/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, rạng sáng 9/1, cảnh sát đồng loạt kiểm tra cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ (tầng 7 khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) và khu kinh doanh dịch vụ spa, massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi (số 331–339 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê).

Tại cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ, lực lượng công an phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tại phòng nghỉ của nhân viên có 19 nữ nhân viên đang chờ được phân công phục vụ massage và bán dâm cho khách. Chủ cơ sở được xác định là Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Khám xét khẩn cấp cơ sở này, công an thu giữ 1 sổ theo dõi hoạt động mua bán dâm của nhân viên, cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Dúp thuê tầng 7 khách sạn Mường Thanh để kinh doanh dịch vụ spa, massage nhưng đã thỏa thuận cho phép nhân viên bán dâm ngay tại phòng massage với giá 1 triệu đồng/lần, trong đó Dúp thu 200.000 đồng mỗi lần.

Từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng (chưa tính tiền vé massage).

Cùng thời điểm, tại khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi, lực lượng chức năng phát hiện 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm, cùng 5 nữ nhân viên khác đang chờ phục vụ khách.

Người quản lý tại cơ sở này là Lê Long Việt (SN 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khám xét khu vực lễ tân, công an thu giữ 1 sổ theo dõi hoạt động mua bán dâm, 1 bộ máy tính bàn cùng nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu xác định, Lê Long Việt tuyển nhân viên massage và thỏa thuận cho phép bán dâm cho khách với 4 gói dịch vụ, giá từ vài trăm nghìn đến 4,8 triệu đồng/lần. Mỗi tháng, cơ sở này thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm.

Hiện cảnh sát đã tạm giữ hình sự Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng (cơ sở Spa và Massage Hoa Sứ); Trương Thị Thùy Dung, Nguyễn Hữu Huy, Trần Lâm Huy (khu kinh doanh dịch vụ spa, massage khách sạn Samdi) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Lê Long Việt và mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Hồ Xuân Mai

Nguồn tin: viettimes.vn