Tổng Giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt khẩn cấp

Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng).

Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

5 trong số 9 bị can đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố vào tháng 12/2025.

Vi phạm tại Công ty Đồ hộp Hạ Long

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định, các mẫu phẩm thịt lợn trên các xe ô tô trên và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số thịt heo nhiễm bệnh đã bị niêm phong, tiêu hủy theo quy định.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn