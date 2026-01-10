U23 Hàn Quốc thắng nghẹt thở

U23 Hàn Quốc thắng U23 Lebanon để nuôi hy vọng đi tiếp.

Bất ngờ xảy ra ngay phút 13 khi U23 Lebanon tận dụng sai lầm nơi hàng thủ đối phương để mở tỷ số. Từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm cho Shahin xử lý gọn gàng rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Hàn Quốc.

Bàn thua sớm buộc đội bóng xứ kim chi phải đẩy cao đội hình, tạo ra sức ép liên tục bằng các pha bóng bổng và những tình huống cố định. Nỗ lực đó nhanh chóng được đền đáp ở phút 20. Từ một quả phạt góc, Lee Hyun Yong bật cao đánh đầu dội đất hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Kịch tính tiếp tục bùng nổ ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Lebanon chớp thời cơ sau một pha mất bóng nguy hiểm của đối thủ, để El Fadl tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Phút 56, Lee Chanouk dứt điểm từ một pha đá phạt góc, bóng chạm người hậu vệ Lebanon đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn gỡ 2-2.

Kể từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn thuộc về Hàn Quốc. Phút 71, Bae Hyun Seo tạo đột biến ở cánh trái trước khi Kang Seong Jin băng vào dứt điểm một chạm, giúp U23 Hàn Quốc vượt lên dẫn 3-2. Chỉ 5 phút sau, Kim Tae Won ấn định chiến thắng 4-2 bằng cú sút cận thành sau pha kiến tạo tinh tế của Jeong Jae Sang.

Chiến thắng giúp U23 Hàn Quốc nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out ở bảng C.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn