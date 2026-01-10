Người đàn bà khuyết tật bị cháu dâu sát hại và cướp đôi bông tai

Đinh Thị Kim tại cơ quan CSĐT.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim (SN 1984, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 7/1, bà Lê Thị Phương (SN 1957 trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long) được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương, nghi bị sát hại.

Sau một ngày tập trung lực lượng rà soát, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Đinh Thị Kim (SN 1984, thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long) - cháu dâu của bị hại chính là thủ phạm đã gây ra cái chết của nạn nhân.

Theo lời khai, sáng 7/1, Kim đến nhà bà Phương chơi. Tại đây, Kim và bà Phương phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà Phương chửi bới và dùng gậy gỗ vụt, ghế gỗ ném nên Kim đã đẩy ngã nạn nhân trong buồng ngủ.

Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà Phương. Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim đã tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang bán được 2,5 triệu đồng.

Được biết, bà Phương bị điếc, sống một mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: NT

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn