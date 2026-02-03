Từ lời khai của Hồ Ngọc Hưng, công an bắt thêm Trần Quốc Dũng ngay trong đêm

Đảng ủy - UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với tập thể công an xã vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là 2.400 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, trinh sát Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Gio Linh phát hiện một nhóm đối tượng ngoài địa bàn thường xuyên sử dụng các nhà nghỉ V.S.G và T.P (khu vực Dốc Miếu) để tổ chức giao dịch ma tuý.

Đối tượng Hồ Ngọc Hưng bị lực lượng công an bắt giữ

Đối tượng Trần Quốc Dũng. Ảnh: Công an xã Gio Linh

Sau hơn 2 tuần theo dõi, công an xác định đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Hồ Ngọc Hưng (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 18 giờ ngày 30-1, khi Hưng điều khiển xe máy đến khu vực trước tượng đài giao bưu thông tin liên lạc thuộc thôn Gia Môn, xã Gio Linh để thực hiện việc giao dịch ma tuý thì bị tổ công tác Công an xã Gio Linh áp sát, khống chế và bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên người Hưng 2 túi ni-lon, bên trong chứa 400 viên ma túy tổng hợp. Hưng khai nhận số ma túy này được mua của Trần Quốc Dũng (SN 1974, làm nghề dịch vụ giải trí lô tô) để bán lại kiếm lời.

Tiếp tục điều tra, Công an xã Gio Linh xác định Trần Quốc Dũng (hộ khẩu thường trú tại xã Hóc Môn, TP HCM) gần đây theo một đoàn lô tô lưu diễn trên địa bàn xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Công an xã Gio Linh, đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác của đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cam Lộ tổ chức kiểm tra, bắt giữ Dũng, thu giữ 10 túi ni-lon, bên trong chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông Lào (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời và sử dụng. Dũng cũng thừa nhận trước đó đã bán ma túy cho Hưng.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động