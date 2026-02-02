Hai đối tượng cải trang thành shipper rồi cướp tiệm vàng

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 8h30 tối ngày 20/1, hai người đàn ông đi trên một chiếc xe máy Yamaha Y15 đã dừng ở siêu thị trước khi vào cửa hàng trang sức.

Theo Trưởng Công an huyện Nilai, ông Johari Yahya, cả hai nghi phạm đều bị phát hiện mang súng lục trong vụ cướp. Tuy nhiên, theo tờ Malay Mail, không có phát súng nào được bắn ra và không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường cho thấy 2 người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mặt và mặc áo mưa đen để che giấu danh tính. Một trong hai nghi phạm được nhìn thấy đang cầm một túi giao hàng của Lalamove khi vào cửa hàng, trong khi người còn lại ban đầu vẫn ngồi trên xe máy, chuẩn bị cho việc tẩu thoát nhanh chóng.

Ngay sau đó, nghi phạm thứ hai xuống xe và đi theo đồng phạm vào bên trong.

Hai đối tượng cướp cửa hàng vàng rồi tẩu thoát.

Trong lúc vụ cướp xảy ra, hắn ta được nhìn thấy cầm súng lục và ra hiệu cho nhân viên cũng như những người dân xung quanh, được cho là đang cảnh báo họ không được can thiệp.

Vài phút sau, cả hai nghi phạm lao ra khỏi cửa hàng, một người cầm chiếc túi giao hàng được cho là chứa đầy đồ trang sức bị đánh cắp. Họ lập tức leo lên xe máy và bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến.

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 4 của Đạo luật Vũ khí (Tăng hình phạt) năm 1971, quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm sử dụng vũ khí.

Theo các nhà chức trách, thiệt hại ước tính lên tới 60.000 RM (395 triệu đồng), hãng tin Bernama đưa tin.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) nhấn mạnh rằng an ninh công cộng vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ. Cơ quan chức năng đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ cướp hãy liên hệ với Trụ sở Công an huyện Nilai hoặc đồn cảnh sát gần nhất để hỗ trợ điều tra.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn