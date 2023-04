Tử hình hai người đàn ông trong đường dây mua bán ma tuý cực lớn

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đào Hữu Phú, SN 1987, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Ngọc Nam, SN 1983, trú tại xã Thanh Hoà, huyện Thanh Chương về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý và Đậu Đình Sơn, SN 1984, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương về tội Không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 17/4/2021 – 26/4/2021, Đào Hữu Phú đã liên lạc với người Lào (không xác định được lai lịch, địa chỉ) để đặt mua gần 6.000 gam ma tuý; hơn 1.400 gam heroin với mục đích bán lại kiếm lời.

Tại phiên toà, Đào Hữu Phú không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vào chiều 23/4/2021, Phú đặt vấn đề thuê Nguyễn Ngọc Nam đi lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh để nhận ma tuý về. Nếu phi vụ thành công Phú sẽ trả cho Nam tiền công 50 triệu đồng.

Trong hai ngày 24/4 và 26/4/2021, Phú đã chuyển khoản 5 lần với tổng số tiền 400 triệu đồng cho một người ở Lào dể mua ma tuý.

Vào khoảng 9h30, ngày 26/4/2021, Phú đưa cho Nam một chiếc ô tô để đi vận chuyển ma tuý. Nhận được số ma tuý Phú đặt của người Lào, Nam để lên xe rồi đưa về huyện Thanh Chương.

Khoảng 12h45, khi Nam lái xe ô tô chở ma tuý này đi về dến khu vực xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Cùng ngày, Đào Hữu Phú cũng bị công an bắt giữ.

Đậu Đình Sơn là người biết Đào Hữu Phú thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với khối lượng lớn. Tuy nhiên, khi bị Công an tỉnh Nghệ An đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ sự việc, Sơn đã không tố giác hành vi phạm tội của Phú. Đến ngày 29/4/2021, Sơn đầu thú về hành vi không tố giác tội phạm.

Với số lượng ma tuý cực lớn, Phú và Nam phải nhận mức án tử hình.

Tại phiên toà, Nam và Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Phú quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, mặc dù tại phiên tòa bị cáo Phú không thừa nhận việc mua bán ma túy nhưng căn cứ vào bản tự khai, biên bản ghi lời khai, biên bản bắt phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đào Hữu Phú thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Hữu Phú tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Ngọc Nam tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý và Đậu Đình Sơn 24 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

