Từ 1/7, thi giáo viên dạy giỏi do cấp xã tổ chức

Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không còn tồn tại phòng GD&ĐT trong hệ thống giáo dục. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Thông tư 12/2025/TT-BGDĐT về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với lĩnh vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025.

Một trong những nội dung quan trọng đó là thẩm quyền tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi , giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi sẽ có sự thay đổi. Trước đây, “Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức cho các giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn”, từ nay hội thi sẽ do “UBND cấp xã thực hiện”.

Như vậy, sẽ không còn cụm từ, “giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên”, Bộ GD&ĐT quy định “giáo viên dạy giỏi từ cấp xã trở lên” và “giấy khen từ cấp xã trở lên” trong các bản mô tả vị trí việc làm của đội ngũ giáo viên mầm non tiểu học, THCS.

Thay thế cụm từ “Trưởng phòng GD&ĐT” bằng cụm từ “Chủ tịch UBND cấp xã”; cụm từ “Phòng GD&ĐT được thay thế bằng cụm từ “UBND cấp xã”, thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng “cấp xã” trong các quy định liên quan giáo dục.

Ngoài ra, cấp xã còn có thẩm quyền tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh giỏi.

UBND cấp xã cũng đảm nhận thêm chức năng, thẩm quyền của cấp huyện trước đây đối với quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập.

Khi bỏ cấp huyện, phòng GD&ĐT, chức năng, nhiệm vụ của Sở GD&ĐT cũng được tăng cường.

Theo đó, Sở GD&ĐT được giao thêm các nhiệm vụ như: đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn; lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán do Sở GD&ĐT thực hiện.

Thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trước đây do Trưởng phòng GD&ĐT lựa chọn và phê duyệt nay được giao cho Sở GD&ĐT.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn