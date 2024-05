Truy tố tên cướp sát hại cô gái ở quán cà phê

Tâm là hung thủ sát hại chị N.T.H.C (SN 1993, quê Tiền Giang) rồi cướp tài sản là chiếc xe SH Mode. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn xuống khu vực rừng tràm rộng chừng 50ha ở tỉnh Long An. Sau 72 giờ vây ráp, truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan bắt giữ Tâm vào ngày 9/1.

Kết quả điều tra cho thấy, Tâm thất nghiệp, thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản là xe máy của những cô gái bán quán cà phê trên Quốc lộ 22.

Bị can Nguyễn Thanh Tâm.

Sáng 6/1, Tâm chuẩn bị một cây rựa dài khoảng 60cm, giấu ở sau lưng, phía trong áo thun màu đen và khoác áo màu xanh bên ngoài rồi chạy xe máy hiệu Wave đến một tiệm sửa xe bán được 600 ngàn đồng, đón xe ôm công nghệ đến khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn vào một tiệm hớt tóc để cạo mặt và lột mụn.

Tâm sau đó đi bộ lòng vòng tìm cơ hội ra tay. Thấy chị C. đang ngồi trước quán cà phê, trong nhà có xe SH Mode nên đi tới trò chuyện để thăm dò tình hình…

Do muốn lấy cây rựa ra để tấn công nạn nhân nên Tâm vờ đi vào nhà vệ sinh của quán. Lúc chị C. quay người lại thì Tâm lấy rựa tấn công chị C. làm lưỡi rựa rơi ra khỏi cán. Nạn nhân hốt hoảng chạy ra cửa chính kêu cứu nhưng Tâm vẫn tấn công chị C. cho đến khi bất tỉnh.

Nguyễn Thanh Tâm khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Tâm lạnh lùng cúi xuống, nhặt lưỡi rựa, tra vào cán gỗ rồi tiếp tục tấn công nạn nhân. Thấy chị C. không còn phản ứng, Tâm vứt lại cây rựa, lấy chìa khóa nhà, chìa khóa xe và hai triệu đồng trong túi áo khoác của nạn nhân, lên xe của chị C. tẩu thoát. Riêng nạn nhân được chủ nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tâm chạy xe đến đường Thanh Niên (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) là nơi đã giấu đồ dùng cá nhân trước đó. Sau khi lấy quần áo để thay đổi nhân dạng, Tâm chạy xe theo hướng tỉnh Long An để trốn chạy.

Chạy xe đến tỉnh Long An, Tâm kiểm tra trong cốp xe thấy có chiếc túi chứa một số giấy tờ nên vứt bỏ, chỉ giữ lại thẻ ngân hàng và giấy đăng ký xe. Đến trước nhà số 376, ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), thấy có bụi cây và bàn ghế đá cùng mấy tấm giấy carton để ở dưới đất nên Tâm dừng xe lại để ngủ qua đêm.

Khoảng 20 phút sau, Tâm nằm nghe thấy bên con kênh có người dân bàn tán rằng “Một nam thanh niên gây án bỏ trốn đến đây”. Sợ Công an lùng bắt, Tâm bỏ lại xe máy, nón… rồi bò sát xuống đất đến cây cầu gần đó giấu thẻ ngân hàng, chìa khóa xe dưới một chậu hoa rồi trốn vào rừng đước, tràm.

Công an TP Hồ Chí Minh huy động cán bộ chiến sĩ mà chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Long An, chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bao vây khu vực. Sau 3 ngày, Cơ quan Công an đã huy động xe múc để rà quét khu vực thì Tâm sợ chạy ra và bị bắt…

Tại Cơ quan điều tra, Tâm nhận tội và cho biết chỉ thực hiện vụ án một mình, không có đồng phạm. Tâm có ý định là sẽ bán xe cướp được để trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, biết khu vực biên giới bị Công an chốt chặn nên chạy về hướng Long An nhưng cũng không thoát.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân