Đề nghị truy tố cựu công an nhận tiền tỉ ‘lo lót’ cho tàu hút cát lậu

Tang vật mà nhóm "cát tặc" dùng để khai thác cát trái phép bị bắt quả tang - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Liên quan vụ hút trộm 73.000m³ cát lậu tại vùng biển Cần Giờ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng (cùng 39 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và đưa hối lộ.

22 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội gồm vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 22 bị can trên, có bị can nguyên là cán bộ Cục Hậu cần (Bộ Công an) và 2 bị can nguyên là phó bí thư thường trực và phó chủ tịch UBND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Như vậy, so với kết luận điều tra trước đó, có thêm 12 bị can bị đề nghị truy tố.

Chưa đầy 2 tháng hút cát lậu, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Theo hồ sơ, từ khoảng tháng 2-2022 đến ngày 6-5-2022, Chinh đã trực tiếp tổ chức, điều hành nhiều tàu hút khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa, vùng biển Cần Giờ (khu vực chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép) thu lợi bất chính.

Căn cứ vào sổ sách ghi chép thu giữ, xác định từ ngày 18-3-2022 đến ngày 6-5-2022, Chinh đã chỉ đạo khai thác được hơn 73.000m³ cát, giá cát Chinh bán tại khu vực trên dao động từ 68.000 - 75.000 đồng/m³. Riêng ngày 6-5-2022, khi bị phát hiện bắt quả tang, 8 tàu hút của Chinh đã hút được tổng khối lượng 6.600m3 cát (giá cát vào thời điểm này là 840.000 đồng).

Ngoài ra, qua xác minh phát hiện Chinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền thanh toán số cát khai thác được.

Mặc dù Chinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng căn cứ vào tài liệu, chúng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép từ khoảng 13 - 24,6 tỉ đồng.

Sau khi tàu bị bắt, Chinh trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu.

Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí "lo lót" là 3 tỉ đồng.

Cựu cán bộ công an nhận 400 triệu đồng

Trương Văn Chinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỉ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.

Ngày 10-5-2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an gặp "người có thẩm quyền". Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TP.HCM nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh.

Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu là ngày 2-3-2023.

Tiếp đó, Thắng cùng ông Bùi Văn Song - phó bí thư thường trực kiêm chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (chồng của một chủ tàu bị tạm giữ) - đến UBND xã Minh Hòa và nhờ bà Phạm Thị Hoa (phó chủ tịch UBND xã) ký xác nhận, đóng dấu, phát hành sai quy định.

Tuy nhiên đến ngày 27-5-2022, Thắng và Chinh vẫn bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường.

Quá trình điều tra, Trương Văn Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì Chinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Bùi Văn Cường cho Hưng mượn.

Rửa tiền mua bán cát lậu Cơ quan điều tra còn xác định, sau khi tàu khai thác cát bị bắt, sợ bị phát hiện nên Chinh và Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh) đến ngân hàng để chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan điều tra thu giữ. Cụ thể, Chăm và Chinh đã rút tiền mặt đưa cho Bùi Văn Bản để Bản nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Từ đây, Bản thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Chinh. Sau khi biết Chinh bị khởi tố, Bản đã rút 5,8 tỉ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản để tránh bị phát hiện, sau đó đưa 5,5 tỉ đồng lại cho Chăm. Làm việc với cơ quan điều tra, Chăm cho biết đã sử dụng 5 tỉ đồng, còn lại 500 triệu đồng Chăm nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Tác giả: TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ