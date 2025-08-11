Bắt giữ đối tượng hứa làm “sổ đỏ” cho người quen rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mối quan hệ quen biết, Đông nắm được thông tin bà L.T.H (61 tuổi), trú tại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (trước đây) nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, mặc dù không có khả năng thực hiện nhưng đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến bà H. tin tưởng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định đối với Nguyễn Viết Đông.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền “để lo thủ tục” và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, đối tượng không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hứa hẹn “chạy” thủ tục cấp giấy tờ đất đai trên địa bàn cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế và làm mất an ninh trật tự. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý muốn giải quyết nhanh của người dân để dựng lên những “cam kết” gian dối, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân khi tiến hành các giao dịch, đặc biệt liên quan đến đất đai – lĩnh vực tiềm ẩn nhiều tranh chấp và dễ bị lợi dụng – cần hết sức cảnh giác, tuân thủ đúng quy định pháp luật, thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mọi người tuyệt đối không giao tiền cho cá nhân mạo nhận “quen biết” hoặc “có khả năng lo thủ tục” để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc bị kẻ xấu tiếp cận, dụ dỗ với những lời hứa hẹn bất thường, người dân cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

