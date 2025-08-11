Nhân viên tiệm vàng đạp ngã tên cướp, cùng người dân khống chế

Khoảng 13h30 cùng ngày, Phan Bảo Bảo lái xe máy đến tiệm vàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ). Tại đây, thanh niên này hỏi mua và được nam nhân viên của tiệm cho xem 2 chiếc lắc vàng.

Nam nhân viên đuổi bắt đối tượng vờ mua vàng rồi cướp giật.

Sau khi xem xong, người thanh niên nói đeo thử vào tay trái 1 lắc vàng 18K trị giá hơn 100 triệu đồng. Đối tượng còn cầm trên tay 1 lắc vàng trị giá hơn 30 triệu đồng. Bất ngờ, đối tượng ra xe máy định nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay lập tức nam nhân viên tiệm vàng nhanh chân chạy ra, bám vào xe máy của đối tượng làm người này mất kiểm soát, lao xe qua vỉa hè đối diện rồi ngã xuống.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị nhân viên tiệm vàng và người dân bắt giữ.

Nghe hô hoán, người dân chạy đến hỗ trợ khống chế đối tượng, thu giữ tang vật. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho Công an phường Đông Hòa đưa về trụ sở lấy lời khai, điều tra.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân